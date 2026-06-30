بعدما سجل هدفا قاتلا في الفوز على كوت ديفوار 2-1 ضمن منافسات دور الـ32

مونديال 2026.. هالاند يقود النرويج لثمن النهائي بعدما سجل هدفا قاتلا في الفوز على كوت ديفوار 2-1 ضمن منافسات دور الـ32

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

سجل إيرلينغ هالاند هدفًا في الوقت القاتل ليقود النرويج إلى ثمن نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026، بالفوز على كوت ديفوار 2-1، الثلاثاء، على ملعب "دالاس ستاديوم"، ضمن منافسات الدور الـ32 من البطولة.

بهذه النتيجة، أصبح المنتخب النرويجي أول فريق أوروبي يتأهل لهذا الدور بعد خروج ألمانيا وهولندا في وقت سابق، ليضرب موعدًا مع البرازيل يوم الأحد 5 يوليو/ تموز القادم، على ملعب "نيويورك/نيوجيرسي ستاديوم".

فرض المنتخب النرويجي أفضليته خلال الشوط الأول، ونجح في افتتاح التسجيل في الدقيقة 39 عبر أنطونيو نوسا، بعدما أطلق تسديدةً قويةً مقوسةً من داخل منطقة الجزاء نحو الزاوية العليا البعيدة.

وفي الشوط الثاني، أجرى إيمرسي فاي، مدرب كوت ديفوار، تبديلين لتنشيط الخط الأمامي، حيث دفع بكل من سيب إيلي واهي وأماد ديالو في الدقيقة 60، بدلًا من أنجي يوان بوني وكريست أولاي، بحثًا عن تعديل النتيجة.

وأثمرت المحاولات الإيفوارية عن هدف التعادل في الدقيقة 74، عندما تألق أماد ديالو بمجهود فردي مميز، بعد أن تبادل الكرة مع نيكولاس بيبي داخل منطقة الجزاء قبل أن يتلاعب بمدافعي النرويج ويسدد الكرة بنجاح داخل الشباك.

وفي الوقت الذي بدا فيه اللقاء يتجه نحو الأشواط الإضافية، تمكن مهاجم مانشستر سيتي، إيرلينغ هالاند، من خطف هدف الفوز في الدقيقة 86، عندما استغل عرضية باتريك بيرغ من الجهة اليمنى ليحولها بسهولة إلى داخل المرمى، مؤكدًا تأهل منتخب بلاده إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026.

ورفع هالاند رصيده إلى خمسة أهداف، ليحتل المركز الثاني في ترتيب هدافي مونديال 2026، خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي المتصدر برصيد ستة أهداف، مؤكدًا مكانته كأحد أبرز نجوم البطولة.

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك النسخة الثالثة والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، خلال الفترة من 11 يونيو/ حزيران إلى 19 يوليو/ تموز، بمشاركة 48 منتخبًا.