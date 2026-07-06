مونديال 2026.. نيمار يعتزل دوليا بعد خروج البرازيل المفاجئ

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

وضع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا حدا لمسيرته مع منتخب "السيليساو"، بعدما أعلن اعتزاله اللعب دوليا عقب خروج البرازيل من الدور ثمن النهائي لكأس العالم 2026، إثر خسارتها أمام النرويج بنتيجة 2-1، الأحد.

وجاء الإقصاء المؤلم بعدما قاد إيرلينغ هالاند منتخب بلاده إلى الدور ربع النهائي بتسجيله هدفي الفوز، في مباراة شهدت إهدار برونو غيماريش ركلة جزاء للبرازيل في بدايتها، قبل أن يقلص نيمار الفارق من ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة.

وعقب إطلاق صافرة النهاية، انهار نيمار باكيا على أرضية الملعب وسط مواساة زملائه، قبل أن يعلن، في تصريحات مقتضبة ومؤثرة لشبكة "غلوبو" البرازيلية، نهاية مشواره الدولي، قائلا: "حاولت... حاولت. الآن انتهى الأمر. لقد بدأت هنا، وانتهيت هنا."

ويحمل تصريح نيمار دلالة رمزية خاصة، إذ خاض أول مباراة دولية بقميص البرازيل على الملعب نفسه عام 2010 أمام الولايات المتحدة، وسجل خلالها أول أهدافه الدولية في الفوز بهدفين دون رد.

ويغادر نيمار، البالغ من العمر 34 عاما، المنتخب البرازيلي تاركا إرثا كبيرا، بعدما أصبح الهداف التاريخي للبرازيل برصيد 80 هدفا، متجاوزا الأسطورة الراحل بيليه بثلاثة أهداف.

كما أصبح، بهدفه الأخير في شباك النرويج، ثاني لاعب برازيلي في التاريخ يسجل في أربع نسخ مختلفة من كأس العالم، معادلا إنجاز بيليه، إلى جانب احتلاله المركز الثاني في قائمة أكثر اللاعبين مشاركة مع المنتخب البرازيلي برصيد 130 مباراة، خلف كافو صاحب الرقم القياسي بـ142 مباراة.

ولم تكن البطولة الحالية مثالية للنجم البرازيلي، بعدما لاحقته الإصابات في السنوات الأخيرة، إذ حدّت إصابة في ربلة الساق اليمنى من مشاركته، ليظهر في مباراتين فقط من أصل خمس خاضها المنتخب.

وشارك نيمار، الذي غاب عن صفوف المنتخب البرازيلي منذ عام 2023، لمدة 15 دقيقة فقط أمام إسكتلندا في دور المجموعات، قبل أن يدخل بديلا في الدقيقة 67 خلال مواجهة النرويج الأخيرة.