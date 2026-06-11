يترقب عشاق الساحرة المستديرة انطلاق النسخة الثالثة والعشرين من نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في 11 يونيو/ حزيران الجاري.

مونديال 2026.. نظرة عامة على المجموعتين 11 و12 بالنهائيات (تقرير) يترقب عشاق الساحرة المستديرة انطلاق النسخة الثالثة والعشرين من نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في 11 يونيو/ حزيران الجاري.

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

- كريستيانو رونالدو يقود آمال البرتغاليين لإحراز لقبهم الأول

- كولومبيا تتطلع لأن تكون الرقم الصعب في النسخة الحالية

- إنجلترا تخوض النهائيات بأقوى تشكيلة بقيادة هاري كين

- كرواتيا تسعى لمواصلة تألقها بالتواجد في المربع الذهبي للمرة الثالثة

يترقب عشاق الساحرة المستديرة انطلاق النسخة الثالثة والعشرين من نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في 11 يونيو/ حزيران الجاري.

ويشارك في البطولة 48 منتخبا جرى تقسيمها إلى 12 مجموعة، تتنافس في 104 مباريات على مدار 39 يوما، لتحقيق حلم الوصول إلى منصة التتويج.

وقبل انطلاق البطولة الأكبر والأشهر عالميا، تستعرض الأناضول في هذه السلسلة من التقارير المنتخبات المشاركة، وتصنيفها العالمي، وعدد مرات مشاركتها في المونديال، وأبرز نجومها.

** المجموعة الحادية عشرة: تضم منتخبات البرتغال وكولومبيا والكونغو الديمقراطية وأوزبكستان.

* البرتغال

يحتل المنتخب البرتغالي المركز الخامس في التصنيف العالمي، ويشارك للمرة التاسعة في المونديال، وكانت أفضل نتائجه الحصول على المركز الثالث في مشاركته الأولى عام 1966 بقيادة الأسطورة أوزيبيو.

لم تحجز البرتغال مقعدها في نهائيات كأس العالم إلا في الجولة الأخيرة من التصفيات الأوروبية، إذ أنهت مشوارها بشكل رائع، حيث حققت فوزا ساحقا على أرمينيا بنتيجة 9-1، لتتصدر المجموعة السادسة بفارق 3 نقاط أمام إيرلندا الوصيف.

يقود الأسطورة كريستيانو رونالدو تشكيلة منتخب البرتغال في كأس العالم 2026، حيث يطمح لتحقيق حلمه الأغلى في الفوز باللقب الأول في البطولة، بمشاركته للمرة السادسة له في المونديال وهو في سن الـ 41.

كما تضم قائمة "سيليساو أوروبا" تحت قيادة المدرب روبرتو مارتينيز ترسانة من النجوم البارزين في مختلف الخطوط أمثال برونو فيرنانديز وفيتينيا وجواو نيفيز ورافائيل لياو وغيرهم.

* كولومبيا

يحتل المنتخب الكولومبي المركز الثالث عشر في التصنيف العالمي، ويشارك للمرة السابعة، وكان أبرزها التأهل لربع نهائي نسخة 2014 في البرازيل، وشهدت تألق خاميس رودريغيز إذ حصل فيها على لقب هداف البطولة برصيد 6 أهداف.

رغم غيابها عن كأس العالم 2022، لم ترتكب كولومبيا أخطاء في تصفيات أمريكا الجنوبية، واحتلت المركز الثالث بفارق ثماني نقاط عن منطقة التأهل، بعد أن بدأت كتيبة المدرب نيستور لورينزو، المساعد السابق لخوسيه بيكرمان، مشوارها في التصفيات بثمانية انتصارات متتالية.

يعترف النجم المخضرم خاميس رودريغيز نفسه صراحة بأن لويس دياز هو الآن المرجع الأساسي لمنتخب كولومبيا، إذ قدم جناح بايرن ميونخ موسما أول رائعا في ألمانيا، وأرقامه (26 هدفا و19 تمريرة حاسمة) تجعله لا ينظر إليه فقط كلاعب يغير مجرى المباراة، بل أيضا كأبرز تهديد لشباك الخصوم.

* جمهورية الكونغو الديمقراطية

يحتل المنتخب الكونغولي المركز 46 في التصنيف العالمي للفيفا، ويشارك للمرة الثانية في تاريخه بالمونديال، بعد مشاركته الأولى في نسخة 1974 بألمانيا تحت اسم زائير وخرج فيها من الدور الأول.

خاض منتخب "الفهود" تحت قيادة المدرب الفرنسي سيباستيان ديسابر رحلة ماراثونية طويلة وشاقة عبر عدة مراحل للتصفيات، وحسم تأهله بعد فوزه على جامايكا 1-0 في نهائي الملحق العالمي، بفضل هدف أكسل توانزيبي.

بعد أن كلف نيوكاسل ما يقارب 60 مليون يورو، كان موسم يوان ويسا مخيبا للآمال، إذ لم يشارك المهاجم القوي مع الفريق إلا في ديسمبر بسبب الإصابات، وأنهى الموسم بثلاثة أهداف فقط، معظمها كبديل.

قد تكون بطولة كأس العالم هذه هي الفرصة المثالية لتبرير الاستثمار والعودة إلى إنجلترا بنفس المكانة التي أوصلته إلى ملعب سانت جيمس بارك.

* أوزبكستان

يحتل المنتخب الأوزبكي المركز 50 في التصنيف العالمي، وتعد مشاركته في مونديال 2026 هو الظهور الأول في العرس الكروي الكبير.

تأهلت أوزبكستان للنهائيات بحصولها على المركز الثاني في مجموعتها بالتصفيات الآسيوية، بفارق نقطتين فقط عن إيران، وقد جعل التعادل السلبي مع الإمارات العربية المتحدة في أبو ظبي يوم 5 يونيو 2025 يوما تاريخيا لكرة القدم الأوزبكية.

سيكون إلدور شومورودوف، مهاجم روما السابق، الأمل الأبرز لأوزبكستان في تسجيل الأهداف في كأس العالم، لكن اللاعب الأهم في الفريق هو عبد القادر خوسانوف، إذ يعتبر قلب دفاع مانشستر سيتي اللاعب الأبرز في البلاد، وقد رسخ مكانته هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز.

إلى جانب خوسانوف وشومورودوف، هناك لاعب آخر يستحق المتابعة وهو الجناح عباس فايزولاييف، من إسطنبول باشاك شهير، الذي أبهر الجميع خلال التصفيات.

** المجموعة الثانية عشرة: تضم منتخبات إنجلترا وكرواتيا وغانا وبنما.

* إنجلترا

يحتل المنتخب الإنجليزي المركز الرابع في التصنيف العالمي للفيفا، ويشارك في المونديال للمرة السابعة عشرة، وكانت أبرز نتائجه الفوز باللقب في نسخة 1966 التي استضافها على أراضيه.

حسم منتخب إنجلترا تأهله رسميا إلى النهائيات بعد أن حقق العلامة الكاملة بـ 8 انتصارات متتالية دون استقبال أي هدف، بعد أن قاده المدرب الألماني توماس توخيل لصدارة المجموعة الحادية عشرة في التصفيات الأوروبية برصيد 24 نقطة.

يمتلك المنتخب الإنجليزي واحدة من أقوى القوائم في العالم، حيث يضم مزيجا من النجوم أصحاب الخبرة والمواهب الشابة. ويتقدم القائمة القائد هاري كين، الهداف التاريخي للمنتخب.

يبلغ المهاجم المخضرم الثانية والثلاثين من عمره، وهو أحد أهم النجوم الذين من المتوقع أن يخطفوا الأضواء في البطولة، حيث يشارك كين في كأس العالم حاملا معه الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف مع منتخب إنجلترا برصيد 78 هدفا.

* كرواتيا

يحتل المنتخب الكرواتي المركز الحادي عشر في التصنيف العالمي للفيفا، ويشارك في المونديال للمرة السابعة منذ ظهوره الأول في نسخة 1998 بفرنسا بعد انفصال كرواتيا عن يوغسلافيا، وكانت أبرز نتائجه الحصول على المركز الثاني في نسخة روسيا 2018 والثالث في 2022.

تأهلت كرواتيا للمونديال بعد تصدرها المجموعة الثانية عشرة في التصفيات الأوروبية قبل جولة واحدة من نهايتها، حيث ضمن فوزهم على جزر فارو بنتيجة 3-1 تفوقهم على منتخب التشيك، أقرب منافسيهم، محققة سبعة انتصارات وتعادلا واحدا، لتتأهل بسهولة.

يضم المنتخب الكرواتي مزيج من عناصر الخبرة والمواهب الشابة الصاعدة، يتقدمهم نجم الوسط لوكا مودريتش، البالغ 40 عاما، القائد التاريخي وصاحب الكرة الذهبية لعام 2018، أبرز نجوم الفريق حيث يشارك في المونديال الخامس له في مسيرته للبحث عن نهاية مثالية.



* غانا



يحتل المنتخب الغاني المركز 74 في التصنيف العالمي للفيفا، ويشارك للمرة الخامسة في المونديال، حيث كان أول ظهور له في نسخة 2006 بألمانيا، أما أبرز نتائجه فكان التأهل للدور ربع النهائي نسخة 2010 بجنوب إفريقيا.

تأهلت غانا للمونديال بعد تصدرها للمجموعة التاسعة في التصفيات الإفريقية، حيث حققت 8 انتصارات، تعادلا واحدا، وتلقت هزيمة واحدة فقط، وكانت مباراة الحسم أمام جزر القمر حيث فازت بنتيجة 1-0 في أكرا بهدف سجله النجم محمد قدوس.

يعد أنطوان سيمينيو النجم الأبرز والركيزة الأساسية لمنتخب "النجوم السوداء" بعد انتقاله إلى مانشستر سيتي الإنجليزي في يناير/كانون الثاني الماضي بصفقة ضخمة وتألقه بشكل لافت، حيث يتوقع أن يبرز بشدة في البطولة.

* بنما



يحتل المنتخب البنمي المركز 33 في التصنيف العالمي، ويشارك في المونديال للمرة الثانية في تاريخه بعد ظهوره الأول في نسخة روسيا 2018، وخرج حينها من دور المجموعات.

حسمت بنما تأهلها المباشر في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 بعد مسيرة قوية في الدور الثالث والحاسم من التصفيات؛ وتصدرت المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة متفوقة على منتخبات مثل سورينام وغواتيمالا والسلفادور.

تضم تشكيلة بنما مزيجا من عناصر الخبرة والمواهب الصاعدة، ويعد أدالبيرتو كاراسكيا، لاعب وسط نادي بوماس المكسيكي، العقل المفكر والركيزة الأساسية في خط الهجوم بفضل سرعته وقدرته العالية على بناء اللعب والتحول الهجومي.