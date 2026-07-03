بعد 4 أيام من الخروج المؤلم من دور الـ32 لكأس العالم 2026 أمام باراغواي، بحسب صحيفة "بيلد" الألمانية..

مونديال 2026.. ناغلسمان يستقيل من تدريب المنتخب الألماني بعد 4 أيام من الخروج المؤلم من دور الـ32 لكأس العالم 2026 أمام باراغواي، بحسب صحيفة "بيلد" الألمانية..

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول



استقال يوليان ناغلسمان من منصبه كمدرب رئيسي للمنتخب الألماني لكرة القدم، بعد 4 أيام فقط من خروج "المانشافت" المؤلم، بطل العالم 4 مرات، من دور الـ32 لمونديال 2026 أمام باراغواي.

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية، الجمعة، إن مسؤولي الاتحاد عقدوا اجتماعا مغلقا مع المدرب، بحضور رئيس الاتحاد بيرند نويندورف، ورئيس رابطة الدوري هانز يواكيم فاتسكه، والمدير الرياضي رودي فولر، إلى جانب المدير التنفيذي أندرياس ريتيج.

وخلال الاجتماع، قدم ناغلسمان شرحا كاملا لأسباب خروج المنتخب الألماني المبكر من كأس العالم، إلا أن مبرراته لم تنجح في إقناع المسؤولين، الذين طالبوه بإعادة النظر في مستقبله مع المنتخب، ليضع المدرب حدا لمسيرته مع "المانشافت".

وأضافت الصحيفة أن المسؤولين أوصوا ناغلسمان بشدة بالنظر في الاستقالة طواعية، واستغلال هذه الفرصة التي أتاحها له الاتحاد، مقابل الحصول على مكافأة ترضية تقدر بنحو 7 ملايين يورو.

والاثنين، خسرت ألمانيا بنتيجة 3-4 بركلات الترجيح، بعد تعادلها 1-1 مع منتخب باراغواي، وهذه المرة الثالثة على التوالي التي يفشل فيها المنتخب الأوروبي في الوصول إلى دور الـ16 من كأس العالم، بعد أن خرج من دور المجموعات في نسختي روسيا 2018 وقطر 2022.

وكان ناغلسمان، البالغ من العمر38 عاما، قد خلف هانز فليك كمدرب لألمانيا في سبتمبر/ أيلول 2023.

وقاد المدرب الشاب ألمانيا إلى ربع نهائي بطولة كأس أمم أوروبا التي أقيمت على أرضها عام 2024، وخسرت بنتيجة 1-2 بعد التمديد لوقت إضافي أمام إسبانيا، التي فازت باللقب في النهاية.

ومن المتوقع أن تحسم مسألة خلافة ناغلسمان سريعا، مع تصدر يورغن كلوب، المدير الفني الأسبق لنادي ليفربول الإنجليزي والبالغ من العمر 59 عاما قائمة المرشحين الأوفر حظا لتولي قيادة منتخب الماكينات.

ويعد ناغلسمان أحدث الأسماء التي غادرت تدريب منتخباتها بسبب الإقصاء في كأس العالم، بعد صبري لموشي مدرب منتخب تونس، وستيف كلارك (أسكتلندا)، وميروسلاف كوبيك (تشيكيا)، وهيونغ ميونغ بو (كوريا الجنوبية).

كما غادر أيضا المنصب سيباستيان بيكاسيسي (الإكوادور)، ومارسيلو بيلسا (أوروغواي)، ورونالد كومان (هولندا).