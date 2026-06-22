بتسجيله ثنائية في الانتصار 2-0 ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة العاشرة بكأس العالم 2026..

مونديال 2026.. ميسي يقود الأرجنتين للفوز على النمسا والتأهل لدور الـ32 بتسجيله ثنائية في الانتصار 2-0 ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة العاشرة بكأس العالم 2026..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول



سجل ليونيل ميسي هدفين ليقود منتخب الأرجنتين لضمان تأهله إلى دور الـ32 من كأس العالم لكرة القدم 2026، بالفوز على نظيره النمسا 2-0، الاثنين، على ملعب "دالاس ستاديوم" في الجولة الثانية بالمجموعة العاشرة.

بهذه النتيجة، رفع "الألبيسيليستي" رصيده إلى 6 نقاط في صدارة جدول الترتيب بفارق 3 نقاط عن النمسا في المركز الثاني مؤقتا، انتظارا لنتيجة اللقاء الآخر الذي يجمع الأردن والجزائر يوم الثلاثاء.

وأدار المباراة الحكم الدولي المصري أمين عمر في ثاني لقاء له بالمونديال بعد أن سبق له إدارة مباراة كوريا الجنوبية والتشيك، حيث نال إشادات واسعة من الخبراء والمحللين، قبل أن تمنحه لجنة الحكام في "فيفا" الثقة مجددا في مباراة اليوم.

ودخل المنتخب الأرجنتيني الشوط الأول بقوة، وضغط مبكرا بغية تسجيل هدف مبكر ولاحت له فرصة التقدم عندما احتسب الحكم ركلة جزاء لصالحه في الدقيقة التاسعة بعد تعرض لاوتارو مارتينيز للعرقلة داخل المنطقة غير أن ميسي سدد الكرة خارج المرمى.

لكن النجم الحائز على الكرة الذهبية 8 مرات عوّض إهداره لركلة الجزاء بتسجيل هدف التقدم لمنتخب الأرجنتين في الدقيقة 38 بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء، بعد تمريرة عرضية من فاكوندو ميدينا.

وبهذا الهدف أصبح ميسي الهداف التاريخي لكأس العالم بعد أن رفع رصيده إلى 17 هدفا متجاوزا الرقم القياسي السابق المسجل باسم الألماني ميروسلاف كلوزه في مونديال 2014 برصيد 16 هدفا.

وفي الشوط الثاني، واصلت الأرجنتين سيطرتها على مجريات اللقاء لكن دون خطورة حقيقية على مرمى الحارس ألكسندر شلاغر، وفي المقابل أخفق المنتخب النمساوي في خلق فرص حقيقية أمام مرمى إيميليانو مارتينيز.

وجاءت الدقيقة الـ5 من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، ليحسم ميسي الانتصار بتسجيل الهدف الثاني لمنتخب بلاده، بعدما تابع هجمة خطيرة وسدد الكرة داخل الشباك من مسافة قريبة، ليمنح منتخب بلاده الفوز.

ورفع ميسي بهذه الثنائية رصيده إلى 5 أهداف بعد ثلاثية في مرمى المنتخب الجزائري في الجولة الافتتاحية ليتصدر جدول ترتيب هدافي البطولة مبكرا، رافعا رصيده القياسي إلى 18 هدفا في تاريخ مشاركاته في المونديال.

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك النسخة الـ23 من كأس العالم لكرة القدم، بين 11 يونيو/ حزيران الجاري و19 يوليو/ تموز المقبل، بمشاركة 48 منتخبا.