أصبح أول لاعب في التاريخ يشارك في 6 نسخ من المونديال وأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف مناصفة مع الألماني ميروسلاف كلوزه..

مونديال 2026.. ميسي يحطم رقما قياسيا ويلاحق لقب الهداف التاريخي أصبح أول لاعب في التاريخ يشارك في 6 نسخ من المونديال وأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف مناصفة مع الألماني ميروسلاف كلوزه..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تحطيم الأرقام القياسية في كأس العالم لكرة القدم، بعدما أصبح أول لاعب يشارك فعلياً في ست نسخ من البطولة.

كما عادل ميسي رقم الألماني ميروسلاف كلوزه كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في البطولة.

وجاء ذلك بعد أن سجل الحائز على الكرة الذهبية 8 مرات أول هاتريك (3 أهداف) في المونديال، ليقود منتخب بلاده للفوز على الجزائر بثلاثية نظيفة، الأربعاء، في مستهل حملة "الألبيسيليستي" للدفاع عن لقبه بطلا للعالم.

وأصبح ميسي بعمر 38 عاما و357 يوما أكبر لاعب يسجل في تاريخ كأس العالم، وأكبر لاعب يسجل "هاتريك"، كما أنه رفع رصيده إلى 16 هدفا في بطولات كأس العالم ليعادل الرقم المسجل باسم الألماني ميروسلاف كلوزه الهداف التاريخي للبطولة.

وبعد عشرين عاما من ظهوره الأول في كأس العالم وهو في الثامنة عشرة من عمره في ألمانيا 2006، تألق ميسي مجددا، وقدم أداء قويا في مباراته رقم 200 مع منتخب بلاده.

وافتتح ميسي ثلاثيته في الدقيقة الثامنة عشرة، بعد أن أطلق قذيفة بعيدة المدى بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء نحو الزاوية اليمنى العليا أخفق الحارس الجزائري لوكا زيدان، نجل أسطورة الكرة الفرنسية زين الدين زيدان، في التعامل معها.

وضاعف ميسي النتيجة في الدقيقة 60، بعدما تابع بيمناه كرة ارتدت من تصدي لوكا زيدان، لمحاولة منخفضة من أليكسيس ماك أليستر.

واكتملت الثلاثية للنجم الأرجنتيني في الدقيقة 76، بعدما تبادل التمرير مع نيكو غونزاليس ليرسل كرة مقوسة إلى الزاوية اليسرى.