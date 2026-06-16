"البرغوث" و"الدون" يستعدان لدخول تاريخ المونديال من بوابة المشاركة السادسة، وترقب لصدام محتمل بينهما في الأدوار الإقصائية..

مونديال 2026.. ميسي ورونالدو أمام ظهور سادس وحلم أخير (تقرير) "البرغوث" و"الدون" يستعدان لدخول تاريخ المونديال من بوابة المشاركة السادسة، وترقب لصدام محتمل بينهما في الأدوار الإقصائية..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

يستعد الأسطورتان الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو لظهور جديد في كأس العالم لكرة القدم 2026، قد يكون الفصل الأخير في أعظم منافسة فردية شهدها العصر الحديث.

وميسي ورونالدو أمام فرصة لدخول التاريخ فور مشاركتهما في نسخة 2026، بوصفهما أول لاعبين يخوضان مباريات في 6 نسخ مختلفة من المونديال، وسط ترقب عالمي لاحتمال مواجهة تاريخية بينهما في الأدوار الإقصائية إذا نجحا بقيادة منتخبي بلديهما إلى مراحل متقدمة.

ويستهل منتخب الأرجنتين، حامل اللقب، مشواره بقيادة ميسي البالغ 38 عاما، أمام الجزائر، ضمن منافسات المجموعة العاشرة، على ملعب كانساس سيتي بالولايات المتحدة.

وتقام المباراة فجر الأربعاء 17 يونيو/ حزيران 2026 بتوقيت إسطنبول.

وفي اليوم نفسه بتوقيت إسطنبول، يبدأ منتخب البرتغال بقيادة رونالدو، البالغ 41 عاما، مشواره أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية، ضمن منافسات المجموعة الحادية عشرة، على ملعب هيوستن.

"البرغوث" ليونيل ميسي

يدخل ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي والفائز بالكرة الذهبية 8 مرات، البطولة وهو صاحب الرقم القياسي في عدد المباريات بكأس العالم، بعدما خاض 26 مباراة عبر 5 نسخ أعوام 2006 و2010 و2014 و2018 و2022.

وسجل ميسي 13 هدفا في تاريخ مشاركاته المونديالية، بينها 7 أهداف في نسخة قطر 2022، التي قاد خلالها الأرجنتين إلى لقبها الثالث في تاريخ البطولة، بعد الفوز على فرنسا في النهائي بركلات الترجيح.

وقد ينهي النجم الأرجنتيني مشاركته في نسخة 2026 وقد بلغ 39 عاما، إذا واصل "الألبيسيليستي" مشواره إلى الأدوار المتقدمة، إذ يحتفل ميسي بعيد ميلاده في 24 يونيو/ حزيران الجاري.

ويحتل ميسي المركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين لكأس العالم، بالتساوي مع الفرنسي جوست فونتين، خلف الألماني ميروسلاف كلوزه صاحب الـ16 هدفا، والبرازيلي رونالدو بـ15 هدفا، والألماني غيرد مولر بـ14 هدفا.

ويحلم ميسي برفع كأس العالم للمرة الثانية في مسيرته، بعدما كان قريبا من اللقب في نسخة 2014 بالبرازيل، حين خسر منتخب بلاده النهائي أمام ألمانيا بهدف دون رد، قبل أن يعوض ذلك في قطر 2022.

"الدون" كريستيانو رونالدو

في المقابل، يدخل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات، مونديال أمريكا الشمالية للمرة السادسة، بعد مشاركاته السابقة في نسخ 2006 و2010 و2014 و2018 و2022.

ويمتلك رونالدو رقما فريدا في تاريخ كأس العالم، إذ يعد أول لاعب يسجل في 5 نسخ مختلفة من البطولة، بعدما هز الشباك في كل مونديال شارك فيه بين 2006 و2022.

وخاض قائد البرتغال 22 مباراة في كأس العالم، سجل خلالها 8 أهداف، لكنه لا يزال يطارد اللقب المونديالي الأول في مسيرته، بعدما ظل الكأس العالمية أبرز لقب غائب عن خزائنه مع المنتخب.

ويأمل "الدون" في أن تكون نسخة 2026 فرصة أخيرة لتحقيق الحلم الأكبر، مع اقتراب مسيرته من نهايتها، رغم استمرار حضوره التهديفي مع النصر السعودي والمنتخب البرتغالي.

ويتطلع رونالدو أيضا إلى تعزيز حصيلته في البطولة، بالتوازي مع سعيه التاريخي للاقتراب أكثر من حاجز الألف هدف في مسيرته مع الأندية والمنتخب.

حالات تاريخية أخرى

وإلى جانب ميسي ورونالدو، يبرز الحارس المكسيكي غييرمو أوتشوا كحالة خاصة، بعدما دخل قائمة منتخب بلاده في 6 نسخ مختلفة من كأس العالم، لكنه لم يشارك فعليا على أرض الملعب إلا في 3 نسخ، أعوام 2014 و2018 و2022.

وظل أوتشوا على مقاعد البدلاء في نسخ 2006 و2010، وكذلك في افتتاح مشوار المكسيك بنسخة 2026 أمام جنوب إفريقيا، ليبقى الفارق قائما بين الوجود في القائمة والمشاركة الفعلية داخل الملعب.

وبصورة عامة، شارك 7 لاعبين فعليا في 5 نسخ من كأس العالم، هم: الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، والمكسيكيون أنطونيو كارباخال وأندريس غواردادو ورافائيل ماركيز، والألمانيان لوثار ماتيوس ومانويل نوير.

وفيما يلي أبرز الأرقام التاريخية في كأس العالم حتى نهاية نسخة قطر 2022، وقبل احتساب مباريات نسخة 2026:

** أكثر اللاعبين مشاركة في كأس العالم

ليونيل ميسي - الأرجنتين - 26 مباراة

لوثار ماتيوس - ألمانيا - 25 مباراة

ميروسلاف كلوزه - ألمانيا - 24 مباراة

باولو مالديني - إيطاليا - 23 مباراة

كريستيانو رونالدو - البرتغال - 22 مباراة

دييغو أرماندو مارادونا - الأرجنتين - 21 مباراة

أوفه زيلر - ألمانيا - 21 مباراة

فلاديسلاف زمودا - بولندا - 21 مباراة

كافو - البرازيل - 20 مباراة

خافيير ماسكيرانو - الأرجنتين - 20 مباراة

** هدافو كأس العالم عبر التاريخ

ميروسلاف كلوزه - ألمانيا - 16 هدفا في 24 مباراة

رونالدو - البرازيل - 15 هدفا في 19 مباراة

غيرد مولر - ألمانيا الغربية - 14 هدفا في 13 مباراة

ليونيل ميسي - الأرجنتين - 13 هدفا في 26 مباراة

جوست فونتين - فرنسا - 13 هدفا في 6 مباريات

كيليان مبابي - فرنسا - 12 هدفا في 14 مباراة

بيليه - البرازيل - 12 هدفا في 14 مباراة

يورغن كلينسمان - ألمانيا - 11 هدفا في 17 مباراة

ساندور كوتشيش - المجر - 11 هدفا في 5 مباريات

غابرييل باتيستوتا - الأرجنتين - 10 أهداف في 12 مباراة