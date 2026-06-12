مونديال 2026.. منع توماس بارتي لاعب منتخب غانا من دخول كندا قبل مباراة منتخب بلاده الافتتاحية في كأس العالم 2026 أمام بنما بسبب قضايا عالقة في إنجلترا

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

منعت السلطات الكندية، الجمعة، توماس بارتي، لاعب خط وسط أرسنال السابق ومنتخب غانا، من دخول أراضيها قبل مباراة منتخب بلاده الافتتاحية ضد بنما في كأس العالم لكرة القدم 2026 بسبب اتهامات بالاغتصاب في إنجلترا.

ووجهت إلى اللاعب بارتي (32 عاما) خمس تهم بالاغتصاب وتهمة واحدة بالاعتداء الجنسي في يوليو/تموز 2025 من قبل شرطة لندن.

ففي سبتمبر/ أيلول 2025، دفع اللاعب الحالي لفريق فياريال الإسباني، ببراءته، ولكن وجهت إليه منذ ذلك الحين تهمتان جديدتان بالاغتصاب في فبراير/ شباط الماضي، اللتان دفع ببراءته منهما في أبريل/ نيسان الماضي.

ووفقا لصحيفة "ذا أتليتيك"، جرى منع بارتي، من دخول كندا بينما يستعد للمشاركة في المباراة الافتتاحية لمنتخب غانا على ملعب "بي إم أو" ضد بنما، الأربعاء المقبل، ضمن منافسات المجموعة الـ12 في البطولة التي تضم أيضا إنجلترا وكرواتيا.

بارتي، الذي يعد جزءا من القائمة النهائية لمنتخب غانا المكونة من 26 لاعبا لكأس العالم 2026، منذ بدء المعسكر في أواخر مايو/أيار في كارديف، شارك في المباراة الودية التي سبقت البطولة ضد ويلز، والتي انتهت بالتعادل 1-1.

وشكلت الحادثة مفاجأة مدوية بالنسبة إلى لاعب فياريال الإسباني وإلى منتخب غانا، أحد 10 منتخبات إفريقية تشارك في البطولة الموسعة بـ48 منتخبا، إذ أنها أول حالة منع من الدخول لكندا في كأس العالم.

وسيتغيب بارتي عن مباراة غانا الافتتاحية ضد بنما في تورنتو، لكن سيسمح له بالمشاركة في المباراتين اللاحقتين لمنتخب "النجوم السوداء" أمام إنجلترا وكرواتيا في الولايات المتحدة.

وشهدت كأس العالم 2026، التي بدأت الخميس وتستمر حتى 19 يوليو/تموز المقبل، العديد من الأزمات المتعلقة بالتأشيرات، إذ تم منع الحكم الصومالي عمر عرتن من دخول الولايات المتحدة لإدارة مباريات المونديال رغم أنه فاز بجائزة "أفضل حكم في إفريقيا" لعام 2025.

كما تم منع بريل إمبولو، مهاجم منتخب سويسرا، من صعود الطائرة المتجهة إلى معسكر فريقه في الولايات المتحدة بسبب مراجعة تأشيرته المتعلقة بإدانة جنائية سابقة في عام 2024.

وواجه نجم منتخب العراق أيمن حسين، بدروه موقفا صعبا عندما تم احتجازه واستجوابه لـ7 ساعات في مطار شيكاغو، الجمعة الماضي، عند وصول بعثة منتخب العراق قبل إطلاق سراحه والسماح له بالدخول.

كما لم يحصل جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، بعد على تأشيرة الدخول للولايات المتحدة على غرار العديد من الأشخاص المعتمدين لحضور كأس العالم الذين رفضت طلبات تأشيراتهم أو لم يحصلوا عليها بعد من السلطات الأمريكية.