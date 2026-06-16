بعدما سجل محمد هاني، مدافع المنتخب المصري هدفا في مرماه محققا بذلك التعادل للمنتخب البلجيكي..

مونديال 2026.. منتخب مصر يفرط بفوز تاريخي أمام بلجيكا بعدما سجل محمد هاني، مدافع المنتخب المصري هدفا في مرماه محققا بذلك التعادل للمنتخب البلجيكي..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول



فرط منتخب مصر بفوزه الأول بمونديال كأس العالم لكرة القدم 2026، بعد تعادله مع نظيره البلجيكي بهدف لمثله، الاثنين، على ملعب "سياتل ستاديوم" بالولايات المتحدة، في افتتاح مباريات المجموعة السابعة.

وبهذه النتيجة، حصد كل من المنتخبين المصري والبلجيكي على نقطة واحدة ليتقاسما صدارة المجموعة مؤقتا، في انتظار نتيجة اللقاء الآخر الذي يجمع المنتخبين الإيراني والنيوزيلندي الثلاثاء.

وفي بداية اللقاء، انحصر اللعب في منطقة وسط الملعب، وبادرت بلجيكا بتهديد مرمى الحارس مصطفى شوبير في الدقيقة السابعة، بتسديدة قوية من القائد كيفين دي بروين من على حدود منطقة الجزاء، مرت بجوار القائم الأيمن.



وفي أول محاولة هجومية جادة على مرمى الحارس تيبو كورتوا، تلقى محمد صلاح الكرة في منتصف ملعب بلجيكا ليمررها إلى إمام عاشور، الذي سدد بقوة من خارج منطقة الجزاء في الزاوية اليمنى مسجلا هدف التقدم لمصر في الدقيقة 19.

وكاد مصطفى زيكو أن يضاعف النتيجة للمنتخب المصري في الدقيقة 33، عندما أطلق تسديدة أرضية زاحفة من داخل منطقة الجزاء باتجاه الزاوية البعيدة، لكن كورتوا أبعد الكرة بأطراف أصابعه إلى ركلة ركنية.

ولاحت فرصة خطيرة أمام المنتخب البلجيكي لإدراك التعادل في الدقيقة 1+45 بعد أن تهيأت الكرة أمام جيريمي دوكو من رمية تماس طويلة داخل منطقة الجزاء لكنه سدد بقوة فوق المرمى بغرابة.

وارتكب ناثان نغوي خطأ فادحا في الدقيقة 3+45 بعدما مرر كرة قصيرة إلى كورتوا ليقتنصها عمر مرموش ويسدد في الزاوية الضيقة أبعدها الحارس البلجيكي إلى ركنية، ليطلق بعدها الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم الفراعنة 1-0.

في الشوط الثاني، كثف المنتخب البلجيكي من محاولاته الهجومية بحثا عن تعديل النتيجة، لكنه واجه صلابة دفاعية من المنتخب المصري الذي أغلق كل المنافذ المؤدية إلى مرماه.

وحاول المنتخب البلجيكي استغلال الكرات الثابتة، وكاد دي بروين ان يهز شباك منتخب مصر في الدقيقة 53 عندما نفذ ركلة حرة مباشرة بالقرب من منطقة الجزاء لكن كرته اصطدمت بالقائم الأيمن.

وتصدى كورتوا لرأسية خطيرة من محمد صلاح، تلاها انفراد من مرموش بعد هجمة مرتدة سريعة أنهاها بتسديدة غير دقيقة فوق المرمى.

وأهدت النيران الصديقة المنتخب البلجيكي هدف التعادل في الدقيقة 66 بعدما حاول محمد هاني، مدافع المنتخب المصري، إبعاد تمريرة عرضية من توماس مونييه، ليحولها بالخطأ في مرماه.

وأجرى حسام حسن، مدرب منتخب مصر، عدة تغييرات بهدف الدفع بدماء جديدة في ظل تراجع المجهود البدني للاعبين، ليدفع بأحمد مصطفى زيزو وحمزة عبد الكريم، الذي أصبح أصغر لاعب في تاريخ المنتخب المصري يشارك في المونديال، بدلا من مصطفى زيكو ومحمد صلاح.

وشهدت الدقائق الأخيرة عدة محاولات جادة من الفريقين لكنها لم تسفر عن أي جديد في النتيجة، ليطلق الحكم البرازيلي رامون أباتي صافرة النهاية بالتعادل بهدف لمثله،

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك النسخة الـ23 من كأس العالم لكرة القدم، في الفترة من 11 يونيو/ حزيران الجاري حتى 19 يوليو/ تموز المقبل، بمشاركة 48 منتخبا.