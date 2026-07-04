بتغلبه على نظيره الاسترالي بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي ضمن دور الـ32

مونديال 2026.. منتخب مصر يحقق إنجازا تاريخيا بالتأهل لثمن النهائي بتغلبه على نظيره الاسترالي بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي ضمن دور الـ32

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

بلغ منتخب مصر ثمن نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026 لأول مرة في تاريخه، بعدما تغلب على نظيره الأسترالي 4-2 بركلات الترجيح بعد التعادل (1-1) الجمعة، على ملعب "دالاس ستاديوم" ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة.

بهذه النتيجة، ضرب منتخب "الفراعنة" موعدا في الدور التالي، الثلاثاء المقبل، مع الفائز من لقاء الأرجنتين والرأس الأخضر التي تقام لاحقا على ملعب "ميامي ستاديوم".

وأصبح المنتخب المصري ثاني فريق عربي يتأهل لهذا الدور بعد المغرب الذي صعد على حساب منتخب هولندا بركلات الترجيح أيضا في وقت سابق.

ونجح المنتخب المصري في فرض سيطرته على مجريات اللعب منذ البداية، لكن دون خطورة تذكر، فيما جاءت أول فرص اللقاء من نصيب الأستراليين في الدقيقة الخامسة، بتسديدة رائعة لكريستيان فولباتو بيسراه من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بالعارضة.

ومن أول فرصة خطيرة على المرمى الأسترالي نجح إمام عاشور في افتتاح التسجيل للمنتخب المصري برأسية متقنة في الدقيقة 14، مستفيدا من تمريرة عرضية نموذجية نفذها كريم حافظ، ليحولها مباشرة على يمين الحارس.

ضغط المنتخب الأسترالي في الدقائق التالية بحثا عن هدف التعديل، لكن الدفاع المصري أغلق كل المنافذ المؤدية إلى مرماه، وتصدى مصطفى شوبير لتسديدة أرضية قوية من عزيز بيهيتش من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 35.

في الشوط الثاني، كاد المنتخب المصري أن يضاعف النتيجة بهدف ثان مع الدقيقة الأولى، بعدما تلقى عمر مرموش تمريرة من محمد صلاح خلف دفاعات منتخب أستراليا لينفرد بالحارس، لكنه سدد الكرة بغرابة بجوار القائم الأيسر.

هاجم المنتخب الأسترالي بضراوة وحاصر المنتخب المصري في منتصف ملعبه، لينجح في إدراك التعادل في الدقيقة 55 بهدف عكسي سجله محمد هاني برأسية بالخطأ في مرماه، بعد محاولة لإبعاد كرة عرضية من ركلة ثابتة نفذها أودين أونيل.

يعد هذا الهدف هو الثاني الذي يسجله محمد هاني في مرماه في البطولة بعد هدفه في مباراة بلجيكا، ليصبح ثاني لاعب يسجل هدفين عكسيين في نسخة واحدة من كأس العالم، بعد البلغاري إيفان فوتسوف في نسخة عام 1966.

بمرور الوقت دانت الأفضلية للمنتخب الأسترالي الذي استحوذ على الكرة مستغلا تراجع أداء لاعبي منتخب مصر الذين ظهرت عليهم علامات الإجهاد، وحاول إيجاد ثغرة لاختراق الدفاع المصري دون جدوى.

كان المنتخب المصري قريبا من خطف هدف الفوز في الدقيقة 4+90 عندما مرر محمد صلاح كرة عرضية قابلها رامي ربيعة برأسية قوية، لكن الحارس الأسترالي أنقذها بأعجوبة، قبل أن يتصدى الدفاع لتسديدة قوية كانت في طريقها للمرمى من البديل هيثم حسن.

استعاد المنتخب المصري نشاطه في الأشواط الإضافية ليفرض أفضليته، وتوالت محاولاته الهجومية لكن دون جديد على النتيجة، حتى أطلق الحكم الأوروغواياني غوستافو تيخيرا صافرة النهاية للاحتكام لركلات الترجيح والتي ابتسمت للمنتخب المصري بنتيجة 4-2.

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك النسخة الثالثة والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، خلال الفترة من 11 يونيو/ حزيران إلى 19 يوليو، بمشاركة 48 منتخبا.