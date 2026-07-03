إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

ودع منتخب الجزائر منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026، بعد خسارته أمام نظيره السويسري بهدفين دون رد، الجمعة، على ملعب "بي سي بليس فانكوفر" في كندا، ضمن منافسات الدور الـ32 من البطولة.

بهذه النتيجة، حجز منتخب سويسرا مقعده في الدور ثمن النهائي للمرة الخامسة في تاريخه والثالثة تواليا خلال 13 نسخة، ليضرب موعدا مع الفائز من لقاء غانا وكولومبيا المقرر السبت.

في المقابل، أخفق "الخضر" في تكرار إنجاز نسخة 2014 بالبرازيل التي سجلوا فيها أفضل إنجازاتهم في تاريخ البطولة بالتأهل إلى ثمن النهائي حين ودعوا فيها المنافسات أمام ألمانيا التي توجت باللقب لاحقا.

وأصبح المنتخب الجزائري سادس منتخب عربي يودع نهائيات هذه النسخة بعد تونس والعراق وقطر والأردن والسعودية التي غادرت من دور المجموعات، و تتبقى مواجهة مصر أمام أستراليا في هذا الدور مساء الجمعة، في حين كان المغرب الوحيد الذي تأهل لثمن النهائي.

أنهى منتخب سويسرا الشوط الأول بالتقدم بهدف دون رد، إذ افتتح بريل إمبولو التسجيل مبكرا في الدقيقة 11، بعد توغل رائع من يوهان مانزامبي في الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء قبل أن يمرر كرة عرضية أمام المرمى حولها إمبولو بلمسة واحدة في الشباك.

لم تشهد الدقائق التالية هجمات خطيرة على المرميين، ورغم استحواذ المنتخب الجزائري على الكرة معظم فترات هذا الشوط، إلا أنه افتقد الفاعلية الهجومية أمام مرمى الحارس جريجور كوبيل بفضل التنظيم الدفاعي الجيد للسويسريين.

وبعد دقيقتين من انطلاق الشوط الثاني، تمكنت سويسرا من مضاعفة النتيجة عبر دان ندوي بتسديدة قوية بيمناه من داخل منطقة الجزاء، مستغلا تشتيت خاطئ من دفاع المنتخب الجزائري، لتسكن الشباك على يمين الحارس لوكا زيدان.

وكاد فابيان ريدر أن يسجل الهدف الثالث لسويسرا في الدقيقة 74 بعد أن تلقى كرة داخل منطقة الجزاء وسددها قوية لكن دفاع الجزائر تصدى للكرة، قبل أن يهدر اللاعب نفسه فرصة ذهبية على بعد خطوات أمام المرمى بتسديدة ضعيفة تصدى لها زيدان.

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك النسخة الثالثة والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، خلال الفترة من 11 يونيو/ حزيران إلى 19 يوليو/ تموز، بمشاركة 48 منتخبًا.