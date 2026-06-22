عبر رسالة بخط اليد تركها في غرفة تغيير الملابس بملعب "لوس أنجلوس ستاديوم" عقب التعادل مع بلجيكا بدون أهداف ضمن منافسات المونديال..

مونديال 2026.. منتخب إيران يوجه رسالة سلام ويُذكّر بغارة مدرسة ميناب عبر رسالة بخط اليد تركها في غرفة تغيير الملابس بملعب "لوس أنجلوس ستاديوم" عقب التعادل مع بلجيكا بدون أهداف ضمن منافسات المونديال..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

وجَّه منتخب إيران رسالة سلام مؤثرة بعد تعادله مع بلجيكا دون أهدف، ضمن منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026، كما ذكَّر بالغارة الأمريكية على مدرسة ابتدائية للبنات.

جاء ذلك في رسالة بخط اليد تركها المنتخب الإيراني، مساء الأحد، على سبورة بيضاء في غرفة تغيير الملابس بملعب "لوس أنجلوس ستاديوم"، بعد المباراة في ثاني جولات المجموعة السابعة.

الرسالة، وهي باللغة الإنجليزية، تبدأ بـ"من بلاد فارس القديمة قبل آلاف السنين إلى إيران المتحضرة اليوم، تبقى الروح الإيرانية حية راسخة، جئنا إلى لوس أنجلوس بفخر، ولعبنا بشرف، ونغادر بكرامة"، حسب ما نشره ⁠الاتحاد الإيراني لكرة القدم.

وأضافت: "شكرا لكم يا أهل لوس أنجلوس على كرم ضيافتكم، وشكرا لكل إيراني بذل قلبه وصوته وروحه من أجل إيران خلال هذه الدقائق الـ 180، ليعم السلام والاحترام والصداقة بين جميع الأمم".

وفي منتصف الرسالة كُتبت كلمتي "ميناب" و"168"، في إشارة إلى الغارة الأمريكية على مدرسة بنات خاصة بالمرحلة الابتدائية في مدينة ميناب الإيرانية، والتي خلفت 168 قتيلا و95 جريحا.

وإلكترونيا، وقَعت واشنطن وطهران في 18 يونيو/ حزيران الجاري مذكرة تفاهم، وتخوضان مفاوضات لإنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

وتستضيف الولايات المتحدة والمكسيك وكندا نهائيات كأس العالم بين 11 يونيو و19 يوليو/ تموز المقبل، بمشاركة 48 منتخبا.

وجراء قيود أمريكية، لم يتمكن المنتخب الإيراني من الإقامة في الولايات المتحدة، لذا يقيم في المكسيك، ولا يسمح له بدخول الولايات المتحدة إلا قبل يوم واحد من المباريات، ثم يعود إلى المكسيك بعد صفارة النهاية.

ووصف مدرب المنتخب الإيراني أمير قالينوي، الأحد، المعاملة التي يتلقاها فريقه في المونديال بـ"غير العادلة وغير الأخلاقية".

ويخوض منتخب إيران مباراته القادمة في سياتل السبت ضد مصر في ختام دور المجموعات.

وتتصدر مصر المجموعة بأربع نقاط تليها إيران (نقطتان) بفارق الأهداف عن بلجيكا، فيما تتذيل نيوزيلندا الترتيب بنقطة واحدة.