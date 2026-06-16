استبعاد تينو ليفرامينتو، الظهير الأيمن لنادي نيوكاسل يونايتد، من تشكيلته في كأس العالم لكرة القدم 2026، جراء الإصابة وتم استبداله بمدافع تشيلسي، تريفوه تشالوباه..

مونديال 2026.. منتخب إنجلترا يستبدل ليفرامينتو بتريفوه تشالوباه استبعاد تينو ليفرامينتو، الظهير الأيمن لنادي نيوكاسل يونايتد، من تشكيلته في كأس العالم لكرة القدم 2026، جراء الإصابة وتم استبداله بمدافع تشيلسي، تريفوه تشالوباه..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

استبعد الجهاز الفني للمنتخب الإنجليزي بقيادة الألماني توماس توخيل، الثلاثاء، تينو ليفرامينتو، الظهير الأيمن لنادي نيوكاسل يونايتد، من تشكيلته في كأس العالم لكرة القدم 2026، جراء الإصابة وتم استبداله بمدافع تشيلسي، تريفوه تشالوباه.

وقال الموقع الرسمي لمنتخب "الأسود الثلاثة" في بيان رسمي: "تم استدعاء تريفوه تشالوباه إلى قائمة المنتخب الإنجليزي المكونة من 26 لاعبا لكأس العالم 2026، بعد أن أجبرت الإصابة تينو ليفرامينتو على الانسحاب".

وتابع: "يجري حاليا الترتيب لانتقال مدافع تشيلسي إلى معسكر الفريق في مدينة كانساس سيتي، بينما سيتوجه باقي لاعبي المنتخب إلى دالاس، تكساس، لخوض مباراة افتتاح دور المجموعات ضد كرواتيا يوم الأربعاء".

وتعرض ليفرامينتو، البالغ من العمر 23 عاما، للإصابة خلال جلسة تدريبية يوم الأحد، وأكدت الفحوصات والتقييمات الطبية التي أجريت له يوم الاثنين عدم قدرته على المشاركة في بقية مباريات البطولة في إنجلترا.

شارك ليفرامينتو، الذي حصل على أول ظهور دولي له تحت قيادة غاريث ساوثغيت في نوفمبر 2024، خمس مرات خلال فترة تولي توخيل، وبدأ أساسيا مرتين، ودخل بديلا في الشوط الثاني خلال فوز إنجلترا الودي 1-0 على نيوزيلندا، لكنه بقي على مقاعد البدلاء أمام كوستاريكا.

في المقابل، لم يشارك تشالوباه (26 عاما) مع منتخب إنجلترا منذ يونيو 2025 عندما لعب 90 دقيقة كاملة في مباراة ودية ضد السنغال، لكنه كان على مقاعد البدلاء في العديد من مباريات تصفيات كأس العالم تحت قيادة توخيل.

وتنص قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على أنه يمكن استبدال اللاعب المصاب أو المريض في التشكيلة قبل 24 ساعة على الأقل من مباراته الافتتاحية.

ويخوض المنتخب الإنجليزي مواجهة صعبة أمام كرواتيا في مستهل مشواره بالمجموعة الثانية عشرة لمونديال 2026 والتي تضم أيضا غانا وبنما يوم الأربعاء على ملعب "دالاس ستاديوم" بالولايات المتحدة.