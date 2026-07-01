مونديال 2026.. مبابي أكثر لاعب تسجيلا للأهداف بأدوار الإقصاء

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

سجل اللاعب الفرنسي كيليان مبابي رقما قياسيا في تاريخ كأس العالم لكرة القدم، بعد أن أصبح الأكثر تسجيلا لأهداف في الأدوار الإقصائية للمونديال، بعدما قادته ثنائيته إلى فوز فرنسا 3-0 على السويد، الأربعاء.

ورفع مبابي (27 عاما) رصيده إلى 10 أهداف في تسع مباريات بأدوار خروج المغلوب في كأس العالم، وهو الرقم الأعلى لأي لاعب، متجاوزا الثنائي البرازيلي ليونيداس دا سيلفا ورونالدو نازاريو (ثمانية لكل منهما).

كانت هذه المباراة الظهور الـ18 لمبابي مع فرنسا في كأس العالم، ولا يتفوق عليه في عدد المشاركات سوى الحارس هوغو لوريس (20) وأنطوان غريزمان (19)، وهو يواصل التقدم على سلم هدافي المونديال.

أصبح مبابي الآن في المركز الثاني منفردا في قائمة الهدافين التاريخيين برصيد 18 هدفا، متجاوزا الألماني ميروسلاف كلوزه، لكنه لا يزال خلف ليونيل ميسي بفارق هدف واحد (19)، لكنه يتساوى مع النجم الأرجنتيني بستة أهداف في سباق الحذاء الذهبي للبطولة.

منذ ظهوره الأول في نسخة 2018، لم يسجل أي لاعب أهدافا في كأس العالم أكثر من مبابي (18 هدفا) ولا أسهم في أهداف أكثر منه برصيد 22 مساهمة تهديفية، فيما يأتي ميسي خلفه برصيد 14 هدفا و19 مساهمة.

كان بإمكان مبابي زيادة حصيلته بسهولة، إذ سدد خمس مرات من أصل 25 محاولة لفرنسا، مساهما بـ0.63 من أصل 3.17 أهداف متوقعة ولم يتفوق عليه في عدد التسديدات سوى مايكل أوليسيه (6).