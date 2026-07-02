مشترطا تغيير الجهاز الفني بقيادة بابي ثياو للعودة عن قراره عقب إقصاء منتخب بلاده من دور الـ32 لكأس العالم 2026..

مونديال 2026.. لاعب فياريال بابي غاي يوقف مشاركته مع السنغال مؤقتا مشترطا تغيير الجهاز الفني بقيادة بابي ثياو للعودة عن قراره عقب إقصاء منتخب بلاده من دور الـ32 لكأس العالم 2026..

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

أعلن لاعب وسط فياريال الإسباني بابي غاي، الخميس، تجميد مسيرته الدولية مؤقتا مع منتخب بلاده.

واشترط اللاعب تغيير الجهاز الفني بقيادة بابي ثياو للعودة عن قراره، وذلك عقب خروج المنتخب، مساء الأربعاء، من دور الـ32 في كأس العالم لكرة القدم 2026.

وكتب بابي غاي عبر خاصية القصص على منصة إنستغرام: "أعلن اليوم أنني سآخذ استراحة من المنتخب الوطني طالما بقي هذا الجهاز الفني في منصبه".

وتعرض منتخب السنغال لهزيمة مؤلمة أمام بلجيكا بنتيجة 2-3 بعد التمديد لشوطين إضافيين، في مباراة سيطر خلالها "أسود التيرانغا" على معظم فتراتها.

وبدا أن كتيبة المدرب بابي ثياو في طريقها إلى التأهل، بعد تقدمها بهدفين عبر حبيب ديارا في الدقيقة 24 وإسماعيلا سار في الدقيقة 51، قبل أن يقلص روميلو لوكاكو الفارق في الدقيقة 86، ثم يدرك يوري تيليمانس التعادل في الدقيقة 89.

وخسر المنتخب السنغالي لاحقا في الوقت الإضافي بنتيجة 2-3، ليودع البطولة في سيناريو غير متوقع بعد اقترابه من بلوغ دور الـ16.

وشهدت المباراة استبدال بابي غاي، اللاعب المحوري في الفريق، في الدقيقة 66، وسط جدل حول قرارات الجهاز الفني خلال اللقاء.

وخاض اللاعب (27 عاما) 45 مباراة مع السنغال، سجل خلالها 7 أهداف.