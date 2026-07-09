مونديال 2026.. كولينا يدافع عن قرارات حكام مباراة مصر والأرجنتين - رئيس لجنة الحكام في "فيفا" رفض صحة الاتهامات بالتحيز للمنتخب الأرجنتيني

​​​​​​​إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

- مصر ودعت ثمن النهائي واحتجت على إلغاء هدف لها واحتساب آخر مماثل للأرجنتين

- قرارات الحكم الفرنسي أثارت انتقادات حادة وواسعة من نجوم دوليين معتزلين

دافع رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الإيطالي بييرلويغي كولينا، الخميس، عن القرارات التحكيمية في فوز الأرجنتين على مصر بثلاثة أهداف لهدفين في ثمن نهائي كأس العالم 2026.

وأدار المباراة طاقم تحكيم بقيادة الفرنسي فرانسوا ليتكسير، الذي أثار حوله انتقادات حادة من نجوم كرة قدم معتزلين.

ورفض كولينا، في مقابلة نشرها موقع "فيفا"، صحة الاتهامات بالتحيز لصالح المنتخب الأرجنتيني.

واعتبر أن طاقم المباراة "عمل باستقلالية تامة"، وأن اللجنة راضية عموما عن أداء الحكام.

وأضاف أن كثرة المباريات خلال فترة زمنية قصيرة قد تؤدي إلى عدم سير بعض الأمور كما هو متوقع.

وتابع: "النقاش البناء بشأن القرارات جزء لا يتجزأ من كرة القدم، لكن الادعاءات الباطلة لا مكان لها في رياضتنا".

وأردف: "لا يمكن لأحد التشكيك في نزاهة حكام مباريات كأس العالم، لأن ذلك قد يثير ردود فعل تصل إلى حد تهديدهم وعائلاتهم، وهذا أمر مرفوض".

وأوضح كولينا أن تقنية حكم الفيديو المساعد "فار" تراجع الهجمة التي سبقت كل هدف.

وأردف أن التقنية توصي الحكم بمراجعة اللقطة ميدانيا إذا رصدت مخالفة مؤثرة في الهدف، دون وجود حد زمني محدد بين المخالفة وتسجيل الهدف.

وبشأن إلغاء هدف لمصر، قال كولينا إن اللاعب المصري مروان عطية داس بوضوح على قدم الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز في بداية الهجمة.

وشدد على أن المخالفة تظل مخالفة حتى إن لم يرها الحكم على أرض الملعب، ما يتيح لتقنية الفيديو التدخل.

وحول احتساب هدف فوز الأرجنتين رغم مطالبة مصر بمخالفة لصالح محمد صلاح في بداية الهجمة، اعتبر كولينا أن لمس المدافع الكرة أولا ثم حدوث احتكاك طبيعي "لا يعد خطأ".

وأكمل أن الحكم وتقنية الفيديو اعتبرا الاحتكاك بين صلاح والأرجنتيني جوليان ألفاريز طبيعيا.

وودع منتخب مصر البطولة من ثمن النهائي، بعدما قلبت الأرجنتين تأخرها بهدفين إلى فوز بثلاثة أهداف لهدفين، وسجل إنزو فيرنانديز هدف الفوز في الوقت بدل الضائع.

واحتج الجانب المصري على إلغاء هدف مصطفى زيكو في الشوط الثاني، بدعوى عدم وجود مخالفة في بداية الهجمة.

كما اعترض على عدم احتساب مخالفة لمصلحة صلاح قبل هجمة الأرجنتين التي أسفرت عن هدف الفوز.

وقال مدرب مصر حسام حسن، عقب المباراة، إن الحكم ربما تعرض لضغوط لإبقاء الأرجنتين في البطولة.

كما قال الاتحاد المصري لكرة القدم إن "عدة وقائع رئيسية أثارت مخاوف جدية، وتركت تساؤلات عميقة بشأن اتساق ونزاهة القرارات التي أثرت مباشرة في مجريات المباراة".

كما أثارت قرارات الحكم الفرنسي انتقادات حادة وواسعة من نجوم كرة قدم معتزلين، بينهم الإنجليزي آلان شيرر والإيرلندي روي كين والإيفواري ديدييه دروغبا.

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك النسخة الثالثة والعشرين من بطولة كأس العالم من 11 يونيو/ حزيران إلى 19 يوليو/ تموز.