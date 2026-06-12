بعدما حولت تأخرها إلى فوز مثير بهدفين لهدف في الجولة الأولى من كأس العالم 2026

مونديال 2026.. كوريا الجنوبية "تقلب الطاولة" على تشيكيا في المجموعة الأولى بعدما حولت تأخرها إلى فوز مثير بهدفين لهدف في الجولة الأولى من كأس العالم 2026

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

قلب المنتخب الكوري الجنوبي الطاولة على نظيره التشيكي، بعدما حول تأخره إلى فوز مثير بهدفين لهدف، الجمعة، ضمن منافسات المجموعة الأولى من كأس العالم لكرة القدم 2026.

وبهذه النتيجة، رفعت كوريا الجنوبية رصيدها إلى 3 نقاط لتحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة بفارق الأهداف خلف المكسيك المتصدرة، بعد فوزها على جنوب إفريقيا 2-0 في افتتاح البطولة، فيما ظل المنتخب التشيكي بدون نقاط.

وانتهى الشوط الأول من اللقاء، الذي أقيم على ملعب "أكرون" بمدينة غوادالاخارا المكسيكية ويتسع لـ44 ألف متفرج، بالتعادل السلبي بدون أهداف، بعد سيطرة وضغط هجومي مكثف من "الشمشون" الكوري الذي أهدر لاعبوه العديد من الفرص الخطيرة للتسجيل.

وفي الشوط الثاني، وعلى عكس مجريات اللقاء، تمكن لاديسلاف كريتشي من منح المنتخب التشيكي هدف التقدم المباغت في الدقيقة 59 برأسية قوية، مستغلا رمية تماس طويلة نفذها فلاديمير كوفال.

لكن المنتخب الكوري عاد سريعا بعدما نجح هوانغ إن-بيوم في معادلة النتيجة بعد 8 دقائق فقط، حين استلم كرة لي كانغ-إن وتلاعب بالحارس والمدافع روبين هراناتش، واضعا الكرة من فوق ماتي كوفار.

واعتقد توماش سوتشيك أنه أضاف الثاني لتشيكيا في الدقيقة 77 برأسية مستغلا تمريرة نفذها ميخال ساديليك من ركلة ثابتة، لكن الحكم لم يحتسبه بداعي التسلل.

ومن هجمة منظمة وصلت الكرة إلى هوان إن-بيوم على الجهة اليمنى من منطقة الجزاء، ليمرر كرة عرضية نحو البديل هيون-غيو الذي تابعها بيسراه من لمسة واحدة ليحولها في المرمى من مسافة قريبة مسجلا الهدف الثاني للكوريين في الدقيقة 80.

وتألق الحارس كيم سيونغ-غيو في الدقائق الأخيرة بعدما حافظ على تقدم المنتخب الكوري مرتين بتصديه لمحاولتين خطيرتين من البديلين آدم هلوجيك وميخال ساديليك في الدقيقتين 82 و90.