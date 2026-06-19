مونديال 2026.. كندا تحسم صدارة المجموعة الثانية بالفوز على قطر 6-0 بفضل "هاتريك" جوناثان ديفيد، والعنابي يستكمل المباراة بتسعة لاعبين بعد طرد الثنائي همام الأمين وعاصم ماديبو..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

حقق المنتخب الكندي أول انتصار له في تاريخ مشاركاته في كأس العالم لكرة القدم بعدما تغلب على نظيره القطري بسداسية نظيفة، الجمعة، على ملعب "بي سي بليس فانكوفر"، في الجولة الثانية من مونديال 2026 لحساب المجموعة الثانية.

بهذه النتيجة، رفعت كندا رصيدها إلى أربع نقاط لتتصدر الترتيب متفوقة بفارق الأهداف على سويسرا الوصيفة، في المقابل توقف رصيد قطر عند نقطة واحدة مثل البوسنة قبل مواجهتهما في ختام المجموعة يوم الأربعاء المقبل.

فرضت كندا سيطرتها على مجريات اللعب، وترجمت تفوقها إلى هدف التقدم في الدقيقة 16 عبر كايل لارين، الذي تابع كرة مرتدة من الحارس القطري محمود أبو ندى بعد تسديدة قوية من جوناثان ديفيد.

وضاعفت كندا النتيجة في الدقيقة 29، حين تابع جوناثان ديفيد تسديدة تاجون بيوكانان التي اصطدمت بالدفاع وارتدت أمامه ليسددها بقوة في الشباك باتجاه الزاوية اليمنى السفلية.

ولم تتوقف متاعب المنتخب "العنابي" عند هذا الحد، حيث تعرض لاعبه همام الأمين للطرد في الدقيقة 33، بعد إعاقته كايل لارين، عندما كان في طريقه للانفراد بالحارس أبو ندى.

واحتسب الحكم ركلة جزاء في البداية، قبل أن يعود لتقنية الفيديو ويقرر احتساب ضربة حرة مباشرة، بالقرب من خط منطقة الجزاء، مع طرد لاعب قطر.

وعاد جوناثان ديفيد ليضيف الهدف الثالث لكندا والشخصي الثاني له في الدقيقة 3+45 بمتابعة لضربة رأس من زميله لارين، والتي تصدى لها أبو ندى، لينتهي الشوط الأول بتقدم المنتخب صاحب الأرض.

وفي الشوط الثاني، تلقى المنتخب القطري ضربة جديدة عندما تعرض لاعبه عاصم مادبو لطرد مباشر هو الآخر في الدقيقة 51، بعد تدخل عنيف ضد لاعب كندا، إسماعيل كونيه، الذي غادر الملعب محمولا على نقالة، فيما بدت إصابته خطيرة.

وفي الدقيقة 64، سجل البديل ناثان صليبا الهدف الرابع لكندا من ركلة حرة مباشرة، ورفع اللاعب القطري، محمد المناعي، الحصيلة إلى 5 أهداف بتسجيل هدف عكسي في مرماه، في الدقيقة 75، عندما حاول تشتيت الكرة لكنه أسكنها شباك فريقه.

واختتم جوناثان ديفيد سداسية كندا ليكمل ثلاثيته الشخصية "هاتريك" في الدقيقة 2+90، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بمساعدة ناثان صليبا، لتنتهي المباراة بانتصار تاريخي لأصحاب الأرض بنتيجة 6-0.

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك النسخة الـ23 من كأس العالم لكرة القدم، في الفترة من 11 يونيو/ حزيران الجاري حتى 19 يوليو/ تموز المقبل، بمشاركة 48 منتخبا.

