مونديال 2026.. كندا أول المتأهلين لثمن النهائي

[1/37] أصبح المنتخب الكندي أول المتأهلين للدور ثمن النهائي من كأس العالم لكرة القدم 2026، بعدما خطف فوزا قاتلا أمام نظيره الجنوب إفريقي 1-0، الأحد، على ملعب "لوس أنجلوس ستاديوم" ضمن منافسات دور الـ32.
[2/37] أصبح المنتخب الكندي أول المتأهلين للدور ثمن النهائي من كأس العالم لكرة القدم 2026، بعدما خطف فوزا قاتلا أمام نظيره الجنوب إفريقي 1-0، الأحد، على ملعب "لوس أنجلوس ستاديوم" ضمن منافسات دور الـ32.
[3/37] أصبح المنتخب الكندي أول المتأهلين للدور ثمن النهائي من كأس العالم لكرة القدم 2026، بعدما خطف فوزا قاتلا أمام نظيره الجنوب إفريقي 1-0، الأحد، على ملعب "لوس أنجلوس ستاديوم" ضمن منافسات دور الـ32.
[4/37] أصبح المنتخب الكندي أول المتأهلين للدور ثمن النهائي من كأس العالم لكرة القدم 2026، بعدما خطف فوزا قاتلا أمام نظيره الجنوب إفريقي 1-0، الأحد، على ملعب "لوس أنجلوس ستاديوم" ضمن منافسات دور الـ32.
[5/37] أصبح المنتخب الكندي أول المتأهلين للدور ثمن النهائي من كأس العالم لكرة القدم 2026، بعدما خطف فوزا قاتلا أمام نظيره الجنوب إفريقي 1-0، الأحد، على ملعب "لوس أنجلوس ستاديوم" ضمن منافسات دور الـ32.
[6/37] أصبح المنتخب الكندي أول المتأهلين للدور ثمن النهائي من كأس العالم لكرة القدم 2026، بعدما خطف فوزا قاتلا أمام نظيره الجنوب إفريقي 1-0، الأحد، على ملعب "لوس أنجلوس ستاديوم" ضمن منافسات دور الـ32.
[7/37] أصبح المنتخب الكندي أول المتأهلين للدور ثمن النهائي من كأس العالم لكرة القدم 2026، بعدما خطف فوزا قاتلا أمام نظيره الجنوب إفريقي 1-0، الأحد، على ملعب "لوس أنجلوس ستاديوم" ضمن منافسات دور الـ32.
[8/37] أصبح المنتخب الكندي أول المتأهلين للدور ثمن النهائي من كأس العالم لكرة القدم 2026، بعدما خطف فوزا قاتلا أمام نظيره الجنوب إفريقي 1-0، الأحد، على ملعب "لوس أنجلوس ستاديوم" ضمن منافسات دور الـ32.
[9/37] أصبح المنتخب الكندي أول المتأهلين للدور ثمن النهائي من كأس العالم لكرة القدم 2026، بعدما خطف فوزا قاتلا أمام نظيره الجنوب إفريقي 1-0، الأحد، على ملعب "لوس أنجلوس ستاديوم" ضمن منافسات دور الـ32.
[10/37] أصبح المنتخب الكندي أول المتأهلين للدور ثمن النهائي من كأس العالم لكرة القدم 2026، بعدما خطف فوزا قاتلا أمام نظيره الجنوب إفريقي 1-0، الأحد، على ملعب "لوس أنجلوس ستاديوم" ضمن منافسات دور الـ32.
[11/37] أصبح المنتخب الكندي أول المتأهلين للدور ثمن النهائي من كأس العالم لكرة القدم 2026، بعدما خطف فوزا قاتلا أمام نظيره الجنوب إفريقي 1-0، الأحد، على ملعب "لوس أنجلوس ستاديوم" ضمن منافسات دور الـ32.
[12/37] أصبح المنتخب الكندي أول المتأهلين للدور ثمن النهائي من كأس العالم لكرة القدم 2026، بعدما خطف فوزا قاتلا أمام نظيره الجنوب إفريقي 1-0، الأحد، على ملعب "لوس أنجلوس ستاديوم" ضمن منافسات دور الـ32.
[13/37] أصبح المنتخب الكندي أول المتأهلين للدور ثمن النهائي من كأس العالم لكرة القدم 2026، بعدما خطف فوزا قاتلا أمام نظيره الجنوب إفريقي 1-0، الأحد، على ملعب "لوس أنجلوس ستاديوم" ضمن منافسات دور الـ32.
[14/37] أصبح المنتخب الكندي أول المتأهلين للدور ثمن النهائي من كأس العالم لكرة القدم 2026، بعدما خطف فوزا قاتلا أمام نظيره الجنوب إفريقي 1-0، الأحد، على ملعب "لوس أنجلوس ستاديوم" ضمن منافسات دور الـ32.
[15/37] أصبح المنتخب الكندي أول المتأهلين للدور ثمن النهائي من كأس العالم لكرة القدم 2026، بعدما خطف فوزا قاتلا أمام نظيره الجنوب إفريقي 1-0، الأحد، على ملعب "لوس أنجلوس ستاديوم" ضمن منافسات دور الـ32.
[16/37] أصبح المنتخب الكندي أول المتأهلين للدور ثمن النهائي من كأس العالم لكرة القدم 2026، بعدما خطف فوزا قاتلا أمام نظيره الجنوب إفريقي 1-0، الأحد، على ملعب "لوس أنجلوس ستاديوم" ضمن منافسات دور الـ32.
[17/37] أصبح المنتخب الكندي أول المتأهلين للدور ثمن النهائي من كأس العالم لكرة القدم 2026، بعدما خطف فوزا قاتلا أمام نظيره الجنوب إفريقي 1-0، الأحد، على ملعب "لوس أنجلوس ستاديوم" ضمن منافسات دور الـ32.
[18/37] أصبح المنتخب الكندي أول المتأهلين للدور ثمن النهائي من كأس العالم لكرة القدم 2026، بعدما خطف فوزا قاتلا أمام نظيره الجنوب إفريقي 1-0، الأحد، على ملعب "لوس أنجلوس ستاديوم" ضمن منافسات دور الـ32.
[19/37] أصبح المنتخب الكندي أول المتأهلين للدور ثمن النهائي من كأس العالم لكرة القدم 2026، بعدما خطف فوزا قاتلا أمام نظيره الجنوب إفريقي 1-0، الأحد، على ملعب "لوس أنجلوس ستاديوم" ضمن منافسات دور الـ32.
[20/37] أصبح المنتخب الكندي أول المتأهلين للدور ثمن النهائي من كأس العالم لكرة القدم 2026، بعدما خطف فوزا قاتلا أمام نظيره الجنوب إفريقي 1-0، الأحد، على ملعب "لوس أنجلوس ستاديوم" ضمن منافسات دور الـ32.
[21/37] مونديال 2026.. كندا أول المتأهلين لثمن النهائي
[22/37] أصبح المنتخب الكندي أول المتأهلين للدور ثمن النهائي من كأس العالم لكرة القدم 2026، بعدما خطف فوزا قاتلا أمام نظيره الجنوب إفريقي 1-0، الأحد، على ملعب "لوس أنجلوس ستاديوم" ضمن منافسات دور الـ32.
[23/37] أصبح المنتخب الكندي أول المتأهلين للدور ثمن النهائي من كأس العالم لكرة القدم 2026، بعدما خطف فوزا قاتلا أمام نظيره الجنوب إفريقي 1-0، الأحد، على ملعب "لوس أنجلوس ستاديوم" ضمن منافسات دور الـ32.
[24/37] أصبح المنتخب الكندي أول المتأهلين للدور ثمن النهائي من كأس العالم لكرة القدم 2026، بعدما خطف فوزا قاتلا أمام نظيره الجنوب إفريقي 1-0، الأحد، على ملعب "لوس أنجلوس ستاديوم" ضمن منافسات دور الـ32.
[25/37] أصبح المنتخب الكندي أول المتأهلين للدور ثمن النهائي من كأس العالم لكرة القدم 2026، بعدما خطف فوزا قاتلا أمام نظيره الجنوب إفريقي 1-0، الأحد، على ملعب "لوس أنجلوس ستاديوم" ضمن منافسات دور الـ32.
[26/37] أصبح المنتخب الكندي أول المتأهلين للدور ثمن النهائي من كأس العالم لكرة القدم 2026، بعدما خطف فوزا قاتلا أمام نظيره الجنوب إفريقي 1-0، الأحد، على ملعب "لوس أنجلوس ستاديوم" ضمن منافسات دور الـ32.
[27/37] أصبح المنتخب الكندي أول المتأهلين للدور ثمن النهائي من كأس العالم لكرة القدم 2026، بعدما خطف فوزا قاتلا أمام نظيره الجنوب إفريقي 1-0، الأحد، على ملعب "لوس أنجلوس ستاديوم" ضمن منافسات دور الـ32.
[28/37] أصبح المنتخب الكندي أول المتأهلين للدور ثمن النهائي من كأس العالم لكرة القدم 2026، بعدما خطف فوزا قاتلا أمام نظيره الجنوب إفريقي 1-0، الأحد، على ملعب "لوس أنجلوس ستاديوم" ضمن منافسات دور الـ32.
[29/37] أصبح المنتخب الكندي أول المتأهلين للدور ثمن النهائي من كأس العالم لكرة القدم 2026، بعدما خطف فوزا قاتلا أمام نظيره الجنوب إفريقي 1-0، الأحد، على ملعب "لوس أنجلوس ستاديوم" ضمن منافسات دور الـ32.
[30/37] أصبح المنتخب الكندي أول المتأهلين للدور ثمن النهائي من كأس العالم لكرة القدم 2026، بعدما خطف فوزا قاتلا أمام نظيره الجنوب إفريقي 1-0، الأحد، على ملعب "لوس أنجلوس ستاديوم" ضمن منافسات دور الـ32.
[31/37] أصبح المنتخب الكندي أول المتأهلين للدور ثمن النهائي من كأس العالم لكرة القدم 2026، بعدما خطف فوزا قاتلا أمام نظيره الجنوب إفريقي 1-0، الأحد، على ملعب "لوس أنجلوس ستاديوم" ضمن منافسات دور الـ32.
[32/37] أصبح المنتخب الكندي أول المتأهلين للدور ثمن النهائي من كأس العالم لكرة القدم 2026، بعدما خطف فوزا قاتلا أمام نظيره الجنوب إفريقي 1-0، الأحد، على ملعب "لوس أنجلوس ستاديوم" ضمن منافسات دور الـ32.
[33/37] أصبح المنتخب الكندي أول المتأهلين للدور ثمن النهائي من كأس العالم لكرة القدم 2026، بعدما خطف فوزا قاتلا أمام نظيره الجنوب إفريقي 1-0، الأحد، على ملعب "لوس أنجلوس ستاديوم" ضمن منافسات دور الـ32.
[34/37] أصبح المنتخب الكندي أول المتأهلين للدور ثمن النهائي من كأس العالم لكرة القدم 2026، بعدما خطف فوزا قاتلا أمام نظيره الجنوب إفريقي 1-0، الأحد، على ملعب "لوس أنجلوس ستاديوم" ضمن منافسات دور الـ32.
[35/37] أصبح المنتخب الكندي أول المتأهلين للدور ثمن النهائي من كأس العالم لكرة القدم 2026، بعدما خطف فوزا قاتلا أمام نظيره الجنوب إفريقي 1-0، الأحد، على ملعب "لوس أنجلوس ستاديوم" ضمن منافسات دور الـ32.
[36/37] أصبح المنتخب الكندي أول المتأهلين للدور ثمن النهائي من كأس العالم لكرة القدم 2026، بعدما خطف فوزا قاتلا أمام نظيره الجنوب إفريقي 1-0، الأحد، على ملعب "لوس أنجلوس ستاديوم" ضمن منافسات دور الـ32.
[37/37] أصبح المنتخب الكندي أول المتأهلين للدور ثمن النهائي من كأس العالم لكرة القدم 2026، بعدما خطف فوزا قاتلا أمام نظيره الجنوب إفريقي 1-0، الأحد، على ملعب "لوس أنجلوس ستاديوم" ضمن منافسات دور الـ32.