مونديال 2026.. كندا أول المتأهلين لثمن النهائي

[1/37] أصبح المنتخب الكندي أول المتأهلين للدور ثمن النهائي من كأس العالم لكرة القدم 2026، بعدما خطف فوزا قاتلا أمام نظيره الجنوب إفريقي 1-0، الأحد، على ملعب "لوس أنجلوس ستاديوم" ضمن منافسات دور الـ32.

[2/37] أصبح المنتخب الكندي أول المتأهلين للدور ثمن النهائي من كأس العالم لكرة القدم 2026، بعدما خطف فوزا قاتلا أمام نظيره الجنوب إفريقي 1-0، الأحد، على ملعب "لوس أنجلوس ستاديوم" ضمن منافسات دور الـ32.

[3/37] أصبح المنتخب الكندي أول المتأهلين للدور ثمن النهائي من كأس العالم لكرة القدم 2026، بعدما خطف فوزا قاتلا أمام نظيره الجنوب إفريقي 1-0، الأحد، على ملعب "لوس أنجلوس ستاديوم" ضمن منافسات دور الـ32.

[4/37] أصبح المنتخب الكندي أول المتأهلين للدور ثمن النهائي من كأس العالم لكرة القدم 2026، بعدما خطف فوزا قاتلا أمام نظيره الجنوب إفريقي 1-0، الأحد، على ملعب "لوس أنجلوس ستاديوم" ضمن منافسات دور الـ32.

[5/37] أصبح المنتخب الكندي أول المتأهلين للدور ثمن النهائي من كأس العالم لكرة القدم 2026، بعدما خطف فوزا قاتلا أمام نظيره الجنوب إفريقي 1-0، الأحد، على ملعب "لوس أنجلوس ستاديوم" ضمن منافسات دور الـ32.

[6/37] أصبح المنتخب الكندي أول المتأهلين للدور ثمن النهائي من كأس العالم لكرة القدم 2026، بعدما خطف فوزا قاتلا أمام نظيره الجنوب إفريقي 1-0، الأحد، على ملعب "لوس أنجلوس ستاديوم" ضمن منافسات دور الـ32.

[7/37] أصبح المنتخب الكندي أول المتأهلين للدور ثمن النهائي من كأس العالم لكرة القدم 2026، بعدما خطف فوزا قاتلا أمام نظيره الجنوب إفريقي 1-0، الأحد، على ملعب "لوس أنجلوس ستاديوم" ضمن منافسات دور الـ32.

[8/37] أصبح المنتخب الكندي أول المتأهلين للدور ثمن النهائي من كأس العالم لكرة القدم 2026، بعدما خطف فوزا قاتلا أمام نظيره الجنوب إفريقي 1-0، الأحد، على ملعب "لوس أنجلوس ستاديوم" ضمن منافسات دور الـ32.

[9/37] أصبح المنتخب الكندي أول المتأهلين للدور ثمن النهائي من كأس العالم لكرة القدم 2026، بعدما خطف فوزا قاتلا أمام نظيره الجنوب إفريقي 1-0، الأحد، على ملعب "لوس أنجلوس ستاديوم" ضمن منافسات دور الـ32.

[10/37] أصبح المنتخب الكندي أول المتأهلين للدور ثمن النهائي من كأس العالم لكرة القدم 2026، بعدما خطف فوزا قاتلا أمام نظيره الجنوب إفريقي 1-0، الأحد، على ملعب "لوس أنجلوس ستاديوم" ضمن منافسات دور الـ32.

[11/37] أصبح المنتخب الكندي أول المتأهلين للدور ثمن النهائي من كأس العالم لكرة القدم 2026، بعدما خطف فوزا قاتلا أمام نظيره الجنوب إفريقي 1-0، الأحد، على ملعب "لوس أنجلوس ستاديوم" ضمن منافسات دور الـ32.

[12/37] أصبح المنتخب الكندي أول المتأهلين للدور ثمن النهائي من كأس العالم لكرة القدم 2026، بعدما خطف فوزا قاتلا أمام نظيره الجنوب إفريقي 1-0، الأحد، على ملعب "لوس أنجلوس ستاديوم" ضمن منافسات دور الـ32.

[13/37] أصبح المنتخب الكندي أول المتأهلين للدور ثمن النهائي من كأس العالم لكرة القدم 2026، بعدما خطف فوزا قاتلا أمام نظيره الجنوب إفريقي 1-0، الأحد، على ملعب "لوس أنجلوس ستاديوم" ضمن منافسات دور الـ32.

[14/37] أصبح المنتخب الكندي أول المتأهلين للدور ثمن النهائي من كأس العالم لكرة القدم 2026، بعدما خطف فوزا قاتلا أمام نظيره الجنوب إفريقي 1-0، الأحد، على ملعب "لوس أنجلوس ستاديوم" ضمن منافسات دور الـ32.

[15/37] أصبح المنتخب الكندي أول المتأهلين للدور ثمن النهائي من كأس العالم لكرة القدم 2026، بعدما خطف فوزا قاتلا أمام نظيره الجنوب إفريقي 1-0، الأحد، على ملعب "لوس أنجلوس ستاديوم" ضمن منافسات دور الـ32.

[16/37] أصبح المنتخب الكندي أول المتأهلين للدور ثمن النهائي من كأس العالم لكرة القدم 2026، بعدما خطف فوزا قاتلا أمام نظيره الجنوب إفريقي 1-0، الأحد، على ملعب "لوس أنجلوس ستاديوم" ضمن منافسات دور الـ32.

[17/37] أصبح المنتخب الكندي أول المتأهلين للدور ثمن النهائي من كأس العالم لكرة القدم 2026، بعدما خطف فوزا قاتلا أمام نظيره الجنوب إفريقي 1-0، الأحد، على ملعب "لوس أنجلوس ستاديوم" ضمن منافسات دور الـ32.

[18/37] أصبح المنتخب الكندي أول المتأهلين للدور ثمن النهائي من كأس العالم لكرة القدم 2026، بعدما خطف فوزا قاتلا أمام نظيره الجنوب إفريقي 1-0، الأحد، على ملعب "لوس أنجلوس ستاديوم" ضمن منافسات دور الـ32.

[19/37] أصبح المنتخب الكندي أول المتأهلين للدور ثمن النهائي من كأس العالم لكرة القدم 2026، بعدما خطف فوزا قاتلا أمام نظيره الجنوب إفريقي 1-0، الأحد، على ملعب "لوس أنجلوس ستاديوم" ضمن منافسات دور الـ32.

[20/37] أصبح المنتخب الكندي أول المتأهلين للدور ثمن النهائي من كأس العالم لكرة القدم 2026، بعدما خطف فوزا قاتلا أمام نظيره الجنوب إفريقي 1-0، الأحد، على ملعب "لوس أنجلوس ستاديوم" ضمن منافسات دور الـ32.

[21/37] مونديال 2026.. كندا أول المتأهلين لثمن النهائي

[22/37] أصبح المنتخب الكندي أول المتأهلين للدور ثمن النهائي من كأس العالم لكرة القدم 2026، بعدما خطف فوزا قاتلا أمام نظيره الجنوب إفريقي 1-0، الأحد، على ملعب "لوس أنجلوس ستاديوم" ضمن منافسات دور الـ32.

[23/37] أصبح المنتخب الكندي أول المتأهلين للدور ثمن النهائي من كأس العالم لكرة القدم 2026، بعدما خطف فوزا قاتلا أمام نظيره الجنوب إفريقي 1-0، الأحد، على ملعب "لوس أنجلوس ستاديوم" ضمن منافسات دور الـ32.

[24/37] أصبح المنتخب الكندي أول المتأهلين للدور ثمن النهائي من كأس العالم لكرة القدم 2026، بعدما خطف فوزا قاتلا أمام نظيره الجنوب إفريقي 1-0، الأحد، على ملعب "لوس أنجلوس ستاديوم" ضمن منافسات دور الـ32.

[25/37] أصبح المنتخب الكندي أول المتأهلين للدور ثمن النهائي من كأس العالم لكرة القدم 2026، بعدما خطف فوزا قاتلا أمام نظيره الجنوب إفريقي 1-0، الأحد، على ملعب "لوس أنجلوس ستاديوم" ضمن منافسات دور الـ32.

[26/37] أصبح المنتخب الكندي أول المتأهلين للدور ثمن النهائي من كأس العالم لكرة القدم 2026، بعدما خطف فوزا قاتلا أمام نظيره الجنوب إفريقي 1-0، الأحد، على ملعب "لوس أنجلوس ستاديوم" ضمن منافسات دور الـ32.

[27/37] أصبح المنتخب الكندي أول المتأهلين للدور ثمن النهائي من كأس العالم لكرة القدم 2026، بعدما خطف فوزا قاتلا أمام نظيره الجنوب إفريقي 1-0، الأحد، على ملعب "لوس أنجلوس ستاديوم" ضمن منافسات دور الـ32.

[28/37] أصبح المنتخب الكندي أول المتأهلين للدور ثمن النهائي من كأس العالم لكرة القدم 2026، بعدما خطف فوزا قاتلا أمام نظيره الجنوب إفريقي 1-0، الأحد، على ملعب "لوس أنجلوس ستاديوم" ضمن منافسات دور الـ32.

[29/37] أصبح المنتخب الكندي أول المتأهلين للدور ثمن النهائي من كأس العالم لكرة القدم 2026، بعدما خطف فوزا قاتلا أمام نظيره الجنوب إفريقي 1-0، الأحد، على ملعب "لوس أنجلوس ستاديوم" ضمن منافسات دور الـ32.

[30/37] أصبح المنتخب الكندي أول المتأهلين للدور ثمن النهائي من كأس العالم لكرة القدم 2026، بعدما خطف فوزا قاتلا أمام نظيره الجنوب إفريقي 1-0، الأحد، على ملعب "لوس أنجلوس ستاديوم" ضمن منافسات دور الـ32.

[31/37] أصبح المنتخب الكندي أول المتأهلين للدور ثمن النهائي من كأس العالم لكرة القدم 2026، بعدما خطف فوزا قاتلا أمام نظيره الجنوب إفريقي 1-0، الأحد، على ملعب "لوس أنجلوس ستاديوم" ضمن منافسات دور الـ32.

[32/37] أصبح المنتخب الكندي أول المتأهلين للدور ثمن النهائي من كأس العالم لكرة القدم 2026، بعدما خطف فوزا قاتلا أمام نظيره الجنوب إفريقي 1-0، الأحد، على ملعب "لوس أنجلوس ستاديوم" ضمن منافسات دور الـ32.

[33/37] أصبح المنتخب الكندي أول المتأهلين للدور ثمن النهائي من كأس العالم لكرة القدم 2026، بعدما خطف فوزا قاتلا أمام نظيره الجنوب إفريقي 1-0، الأحد، على ملعب "لوس أنجلوس ستاديوم" ضمن منافسات دور الـ32.

[34/37] أصبح المنتخب الكندي أول المتأهلين للدور ثمن النهائي من كأس العالم لكرة القدم 2026، بعدما خطف فوزا قاتلا أمام نظيره الجنوب إفريقي 1-0، الأحد، على ملعب "لوس أنجلوس ستاديوم" ضمن منافسات دور الـ32.

[35/37] أصبح المنتخب الكندي أول المتأهلين للدور ثمن النهائي من كأس العالم لكرة القدم 2026، بعدما خطف فوزا قاتلا أمام نظيره الجنوب إفريقي 1-0، الأحد، على ملعب "لوس أنجلوس ستاديوم" ضمن منافسات دور الـ32.

[36/37] أصبح المنتخب الكندي أول المتأهلين للدور ثمن النهائي من كأس العالم لكرة القدم 2026، بعدما خطف فوزا قاتلا أمام نظيره الجنوب إفريقي 1-0، الأحد، على ملعب "لوس أنجلوس ستاديوم" ضمن منافسات دور الـ32.

[37/37] أصبح المنتخب الكندي أول المتأهلين للدور ثمن النهائي من كأس العالم لكرة القدم 2026، بعدما خطف فوزا قاتلا أمام نظيره الجنوب إفريقي 1-0، الأحد، على ملعب "لوس أنجلوس ستاديوم" ضمن منافسات دور الـ32.