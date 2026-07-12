مستشعر الكرة لم يرصد ملامستها كابل الكاميرا العلوي قبل هدف التعادل..

مونديال 2026.. "فيفا" يؤكد صحة هدف بيلينغهام أمام النرويج مستشعر الكرة لم يرصد ملامستها كابل الكاميرا العلوي قبل هدف التعادل..

إسطنبول/ أحمد حسن / الأناضول



أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الأحد، صحة هدف التعادل الذي سجله جود بيلينغهام ضمن فوز إنجلترا على النرويج 2-1 في الدور ربع النهائي لكأس العالم 2026.

ونفى الاتحاد، في بيان، صحة ادعاءات بأن الكرة اصطدمت بكابل الكاميرا العلوي في بداية الهجمة التي سبقت الهدف.

وأوضح أن المستشعر الموجود داخل الكرة لم يسجل أي ذروة في نبضها أثناء وجودها في الهواء قبل هدف إنجلترا في الدقيقة 45+2.

وأضاف أنه لا يوجد دليل على ملامسة الكرة السلك العلوي أو تغير مسارها نتيجة ذلك.

واحتج لاعبو النرويج لدى الحكم الفرنسي كليمنت توربان، عقب تسجيل بيلينغهام هدف التعادل 1-1 في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، على ملعب "ميامي ستاديوم" بولاية فلوريدا الأمريكية.

وأظهرت لقطات ركلة المرمى التي نفذها حارس النرويج أورجان نيلاند في بداية الهجمة أن مسار الكرة بدا وكأنه تغير فجأة، قبل أن تسقط أمام لاعب وسط إنجلترا إليوت أندرسون.

ومرر أندرسون الكرة إلى أنتوني غوردون، ومنه إلى بيلينغهام الذي أودعها الشباك.

وبموجب قوانين اللعبة، كان من شأن ملامسة الكرة الكابل العلوي أن تؤدي إلى إيقاف اللعب واستئنافه بإسقاط الكرة.

وازداد غضب لاعبي النرويج بعد إلغاء هدف سجله توربيورن هيغيم بضربة رأس في الشوط الثاني، عقب مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد.

ورصدت المراجعة دفع إيرلينغ هالاند لإليوت أندرسون خلال تنفيذ ركلة ركنية.

ويُستخدم المستشعر الموجود داخل الكرة للمرة الأولى في كأس العالم 2026.

وسبق أن أسهمت هذه التقنية في إلغاء هدف تعادل متأخر لكرواتيا خلال خسارتها أمام البرتغال 1-2 في دور الـ32، بعد رصد ملامسة شعر أحد المهاجمين للكرة، ما أدى إلى احتساب تسلل.