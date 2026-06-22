بعض المشجعين راهنوا في حديثهم للأناضول على الوصول إلى نصف النهائي بعد الأداء القوي

مونديال 2026.. فوز "الفراعنة" على نيوزيلندا يعزز طموحات المصريين بعض المشجعين راهنوا في حديثهم للأناضول على الوصول إلى نصف النهائي بعد الأداء القوي

القاهرة / الأناضول

فوز تاريخي حققه المنتخب المصري لكرة القدم في مباراته أمام نظيره النيوزلندي بثلاثة أهداف لهدف ضمن الجولة الثانية بدور المجموعات بمونديال 2026.

وعزز انتصار "الفراعنة" الأول في تاريخهم في مبارايات المونديال ثقة الجماهير المصرية في عبور دور المجموعات ورفع سقف طموحاتهم في بلوغ أدوار أبعد في البطولة الأكبر والأشهر في عالم كرة القدم.

ومع انطلاق صفارة النهاية عمت الفرحة شوارع وميادين العديد من المدن المصرية، واكتظت المقاهي والأندية الرياضية بالجماهير التي تابعت المباراة رغم إقامتها في الرابعة فجراً بتوقيت القاهرة.

كما شهدت منصات التواصل الاجتماعي سيلاً من التدوينات والتغريدات التي احتفت بالفوز التاريخي للمنتخب المصري، في مشهد يعكس حجم التفاعل الشعبي مع الإنجاز غير المسبوق.

وبهذا الفوز، يتصدر منتخب مصر المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط، متقدما على إيران وبلجيكا اللتين تملكان نقطتين لكل منهما، فيما بقيت نيوزيلندا في المركز الأخير بنقطة واحدة.

وعزز المنتخب المصري حظوظه في بلوغ دور الـ32، بعدما بات بحاجة إلى نقطة واحدة فقط من مواجهته المقبلة أمام إيران لضمان التأهل.

وكما حقق المنتخب أول انتصار في تاريخ مشاركاته بنهائيات كأس العالم، سجل أيضاً ثلاثة أهداف في مباراة واحدة للمرة الأولى في تاريخ ظهوره بالمونديال.

وأعربت الجماهير التي التقتها الأناضول عقب المباراة في إحدى الساحات بالقاهرة عن فخرها بأداء منتخبها الوطني وعن ثقتها في تأهله إلى دور الـ16 على الأقل، فيما رفع آخرون سقف طموحاتهم إلى دور الثمانية أو الدور النهائي.

** "فخورون بمنتخب بلادنا"

المشجع مينا مراد قال إنه فخور جداً بالأداء الرجولي المتوقع من المنتخب المصري، معرباً عن ثقته في عبور دور المجموعات.

وأضاف أن الأدوار التالية هي الأهم بعد أن بات عبور دور المجموعات أمر شبه مؤكد، وتابع: "واثق في أن رجالنا سيحققون أكثر من ذلك".

أما المشجعة منى التي حضرت لمتابعة المباراة ومؤازرة المنتخب بصحبة أسرتها، فقالت إن شوط المباراة الأول كان "مثيراً للأعصاب".

وأضافت أن المنتخب أظهر أداءً جيداً جداً في الشوط الثاني وأحرز أهدافاً رائعة في بداية ونهاية الشوط الثاني.

من جانبه أشاد المشجع آدم أسامة بأداء لاعبي المنتخب وخاصة محمد صلاح، وتريزيغيه، وزيكو، وقال إن المباراة كانت رائعة وإنه أعجب بالأداء المتميز.

بدوره قال المشجع أيمن شاكر إنه كان حزيناً بعد دخول الهدف الأول في مرمى المنتخب المصري وكان يشعر بالبرد إلا أن الأهداف الثلاثة التي أحرزها المنتخب بددت حزنه وأنسته برودة الطقس.

أما المشجعة آلاء فقالت إن الشوط الأول من المباراة كان "متعباً للأعصاب" إلا أن الشوط الثاني كان جيداً جداً، متوقعة أن يؤدي المنتخب أداءً أكثر من رائع في الأدوار التالية.

** توقعات ببلوغ المربع الذهبي

المشجع ربيع هاني قال: "ألف مبروك على التأهل.. الشعب المصري والعالم العربي كله مبسوط (سعيد)"، وتوقع أن يصل المنتخب إلى المربع الذهبي.

أما كريم أمير فقال إن أداء المنتخب في الشوط الأول لم يكن بالمستوى المطلوب إلا أنه عاد بمستوى رائع في الشوط الثاني بفضل توجيهات المدير الفني حسام حسن، وتوقع أن يصل المنتخب المصري إلى الدور النهائي.

بدوره توقع المشجع كريم هاني أن يتجاوز المنتخب دور الـ16، مشيداً بالأداء الاستثنائي للمنتخب وبإدارة المدرب حسام حسن.

ويكفي منتخب مصر التعادل أمام إيران السبت المقبل، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، ليرفع رصيده إلى 5 نقاط ويضمن التأهل إلى دور الـ32 ضمن المركزين الأول والثاني.

ويضمن الفوز على إيران صدارة المجموعة لـ "الفراعنة" برصيد 7 نقاط، بصرف النظر عن نتيجة المباراة الأخرى بين بلجيكا ونيوزيلندا.

أما في حال الخسارة، فسيرتبط تأهل منتخب مصر المباشر بنتيجة مباراة بلجيكا ونيوزيلندا، إذ قد ينهي دور المجموعات في المركز الثاني، أو يتراجع إلى الثالث وينافس على إحدى بطاقات أفضل 8 منتخبات تحتل هذا المركز.

ويشارك منتخب مصر في كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه، بعد نسخ 1934 و1990 و2018.

وتقام البطولة الحالية في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو/ حزيران إلى 19 يوليو/ تموز.