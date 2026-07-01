بتغلبها على السويد بنتيجة 3-0 لتواجه باراغواي في الدور المقبل من كأس العالم 2026

مونديال 2026.. فرنسا تواصل سلسلة انتصاراتها وتتأهل لثمن النهائي بتغلبها على السويد بنتيجة 3-0 لتواجه باراغواي في الدور المقبل من كأس العالم 2026

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

واصل منتخب فرنسا سلسلة انتصاراته في كأس العالم لكرة القدم 2026، بتغلبه على نظيره السويدي 3-0، الأربعاء، على ملعب "نيويورك/نيوجيرسي ستاديوم" ليحجز مقعده في ثمن نهائي المونديال.

الفوز هو الرابع تواليا للمنتخب الفرنسي، حامل لقب نسخة 2018، ووصيف النسخة التالية 2022، الذي حقق العلامة الكاملة في الدور الأول بالمجموعة التاسعة بالفوز على السنغال 3-1، والعراق 3-0، والنرويج 4-1.

بهذه النتيجة، ضرب منتخب "الديوك" المرشح بقوة للقب، موعدا في الدور التالي الأحد 5 يوليو/ تموز الجاري على ملعب "فيلادلفيا ستاديوم" ضد باراغواي التي فجرت مفاجأة مدوية بإقصاء ألمانيا.

بدأت السويد الشوط الأول بقوة، ونجحت في الاستحواذ على الكرة في الدقائق الأولى وحاول لاعبوها مباغتة الحارس مايك ماينان، لكن المنتخب الفرنسي نجح سريعا في تنظيم صفوفه ليفرض سيطرته الكاملة على مجريات اللعب.

واعتقد مبابي أنه افتتح باب التسجيل بعد 20 دقيقة عندما انطلق عبر ثغرة في دفاع السويد وسدد في شباك ياكوب فيديل زيتيرستروم، لكن مساعد الحكم رفع رايته معلنا وجود تسلل على اللاعب.

[1/5] واصل منتخب فرنسا سلسلة انتصاراته في كأس العالم لكرة القدم 2026، بتغلبه على نظيره السويدي 3-0، الأربعاء، على ملعب "نيويورك/نيوجيرسي ستاديوم" ليحجز مقعده في ثمن نهائي المونديال. [2/5] واصل منتخب فرنسا سلسلة انتصاراته في كأس العالم لكرة القدم 2026، بتغلبه على نظيره السويدي 3-0، الأربعاء، على ملعب "نيويورك/نيوجيرسي ستاديوم" ليحجز مقعده في ثمن نهائي المونديال. [3/5] واصل منتخب فرنسا سلسلة انتصاراته في كأس العالم لكرة القدم 2026، بتغلبه على نظيره السويدي 3-0، الأربعاء، على ملعب "نيويورك/نيوجيرسي ستاديوم" ليحجز مقعده في ثمن نهائي المونديال. [4/5] واصل منتخب فرنسا سلسلة انتصاراته في كأس العالم لكرة القدم 2026، بتغلبه على نظيره السويدي 3-0، الأربعاء، على ملعب "نيويورك/نيوجيرسي ستاديوم" ليحجز مقعده في ثمن نهائي المونديال. [5/5] واصل منتخب فرنسا سلسلة انتصاراته في كأس العالم لكرة القدم 2026، بتغلبه على نظيره السويدي 3-0، الأربعاء، على ملعب "نيويورك/نيوجيرسي ستاديوم" ليحجز مقعده في ثمن نهائي المونديال. × [1/5] واصل منتخب فرنسا سلسلة انتصاراته في كأس العالم لكرة القدم 2026، بتغلبه على نظيره السويدي 3-0، الأربعاء، على ملعب "نيويورك/نيوجيرسي ستاديوم" ليحجز مقعده في ثمن نهائي المونديال. [2/5] واصل منتخب فرنسا سلسلة انتصاراته في كأس العالم لكرة القدم 2026، بتغلبه على نظيره السويدي 3-0، الأربعاء، على ملعب "نيويورك/نيوجيرسي ستاديوم" ليحجز مقعده في ثمن نهائي المونديال. [3/5] واصل منتخب فرنسا سلسلة انتصاراته في كأس العالم لكرة القدم 2026، بتغلبه على نظيره السويدي 3-0، الأربعاء، على ملعب "نيويورك/نيوجيرسي ستاديوم" ليحجز مقعده في ثمن نهائي المونديال. [4/5] واصل منتخب فرنسا سلسلة انتصاراته في كأس العالم لكرة القدم 2026، بتغلبه على نظيره السويدي 3-0، الأربعاء، على ملعب "نيويورك/نيوجيرسي ستاديوم" ليحجز مقعده في ثمن نهائي المونديال. [5/5] واصل منتخب فرنسا سلسلة انتصاراته في كأس العالم لكرة القدم 2026، بتغلبه على نظيره السويدي 3-0، الأربعاء، على ملعب "نيويورك/نيوجيرسي ستاديوم" ليحجز مقعده في ثمن نهائي المونديال.

وتواصلت المحاولات الفرنسية، وفي الدقيقة 31 مرر برادلي باركولا الكرة إلى مبابي، ليحولها الأخير بتسديدة قوية نحو المرمى من داخل منطقة الجزاء لكنها ارتطمت بالقائم الأيمن، وبعد 4 دقائق سدد مايكل أوليسيه كرة مقصية متقنة، اصطدمت بالقائم الأيسر.

وتمكن المنتخب الفرنسي أخيرا من ترجمة سيطرته إلى هدف التقدم في الدقيقة 45، عبر كيليان مبابي من تسديدة متقنة في الزاوية البعيدة مستغلا تمريرة من عثمان ديمبيلي.

وفي الشوط الثاني، ضاعفت فرنسا النتيجة بتسجيل هدفها الثاني في الدقيقة 53، حين مرر مايكل أوليسيه كرة بين قدمي غوستاف لاغربييلكه ممهدا الطريق لبراداي باركولا الذي أطلق تسديدة صاروخية.

واستمر تألق مبابي في اللقاء بإحراز هدفه الثاني والثالث لفرنسا في الدقيقة 74، بعدما تلقى تمريرة بينية من أوليسيه وضعها في الشباك من فوق الحارس زيتيرستروم لحظة خروجه لملاقاته.

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك النسخة الثالثة والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، خلال الفترة من 11 يونيو/ حزيران إلى 19 يوليو، بمشاركة 48 منتخباً.