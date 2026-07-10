بالفوز بهدفين دون رد بفضل مبابي وديمبيلي في الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026

مونديال 2026.. فرنسا تنهي آمال المغرب في بلوغ نصف النهائي للمرة الثانية تواليا بالفوز بهدفين دون رد بفضل مبابي وديمبيلي في الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

أنهى المنتخب الفرنسي آمال نظيره المغربي في بلوغ نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي بعدما تغلب عليه بنتيجة 2-0، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من مونديال 2026.

وفي لقاء أقيم على ملعب "بوسطن" بولاية ماساتشوستس الأمريكية، سجل كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي هدفي فرنسا في الدقيقتين 60 و66، ليضمنا تأهل منتخبهما إلى نصف النهائي للمرة الثالثة تواليا.

بهذا الفوز، ضرب منتخب "الديوك" موعدا في الدور التالي، حيث يلاقي الثلاثاء 14 المقبل، الفائز من مواجهة إسبانيا وبلجيكا، المقررة الجمعة على ملعب "لوس أنجلوس" بولاية كاليفورنيا.

دخل المنتخب الفرنسي الشوط الأول باندفاع هجومي قوي وكاد يفتتح التسجيل مبكرا من فرصتين خطيرتين في الدقيقة الرابعة بتسديدة قوية من كيليان مبابي ورأسية دايوت أوباميكانو، لكن ياسين بونو تصدى لهما ببراعة.

لجأ المنتخب المغربي إلى تعزيز خط دفاعه في محاولة لامتصاص حماس لاعبي المنتخب الفرنسي، معتمدا في نفس الوقت على شن هجمات مرتدة سريعة لتخفيف الضغط عن مرماه، لكنها لم تشكل أي تهديد للمرمى الفرنسي.

استمر الضغط الفرنسي، وحصل كيليان مبابي على ركلة جزاء في الدقيقة 25 بعد تعرضه للعرقلة داخل المنطقة من جانب نصير مزراوي، انبرى لها مبابي لتنفيذها، لكن بونو واصل تألقه ليتمكن من التصدي لها.

وانطلق ديزيريه دوي بهجمة فرنسية ليخترق الدفاع المغربي ويتوغل داخل منطقة الجزاء، قبل أن يسدد بيمناه الكرة باتجاه المرمى، لكن الحارس المغربي عاد للذود عن مرماه ببسالة وأبعدها إلى ركلة ركنية في الدقيقة 35.

ووقفت العارضة حائلا أمام تسديدة صاروخية بعيدة المدى من خارج منطقة الجزاء عبر لوكاس دين بالقدم اليسرى في الدقيقة 2+45، لتحرم المنتخب الفرنسي من هدف أول، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، استمر التفوق والضغط الهجومي الفرنسي حتى جاءت الدقيقة 60، عن طريق كيليان مبابي، بعدما تسلم كرة من ديزيريه دوي لينطلق باتجاه منطقة الجزاء قبل أن يسدد كرة مقوسة في الزاوية العليا اليسرى.

بهذا الهدف رفع مهاجم ريال مدريد الإسباني رصيده إلى 8 أهداف ليتقاسم صدارة لائحة هدافي البطولة مع ليونيل ميسي، وأصبح لديه 20 هدفا في 20 مشاركة بكأس العالم، ليعود إلى فارق هدف واحد فقط عن اللاعب الأرجنتيني.

وضاعف عثمان ديمبيلي النتيجة لمنتخب "الديوك" في الدقيقة 66، عندما تلقى تمريرة من مبابي لينطلق حامل الكرة الذهبية نحو المرمى قبل أن يسدد بقدمه اليسرى كرة منخفضة من خارج منطقة الجزاء في الشباك.

تخلى المنتخب المغربي عن حذره الدفاعي وبدأ في مبادلة فرنسا الهجمات بحثا عن تعديل النتيجة، ولاحت للفريق أول فرصة خطيرة على مرمى مايك ماينان في الدقيقة 83، بتسديدة قوية لعز الدين أوناحي من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الحارس.

وأعقبها مباشرة رأسية قوية من نائل العيناوي بعد تمريرة عرضية من ركلة ركنية نفذها أشرف حكيمي، لتمر بجوار القائم الأيمن، غير أن الدقائق التالية لم تشهد أي جديد ليطلق الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيو صافرة النهاية بفوز فرنسا بهدفين دون رد.

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك النسخة الثالثة والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، خلال الفترة من 11 يونيو/ حزيران إلى 19 يوليو، بمشاركة 48 منتخبا.