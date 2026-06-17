مونديال 2026.. فرنسا تحقق فوزا متأخرا على السنغال بنتيجة 3-1

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

استهل المنتخب الفرنسي مشواره في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 بفوز صعب على نظيره السنغالي بثلاثية لهدف، الثلاثاء، على ملعب "نيويورك/نيوجيرسي ستاديوم" بالولايات المتحدة.

بهذه النتيجة، رد منتخب فرنسا اعتباره وثأر بعد 24 عاما من هزيمته التاريخية أمام السنغاليين في افتتاح مونديال 2002 في كوريا واليابان بهدف دون رد سجله بابا بوبا ديوب.

وحصد "الديوك" الفرنسية أول 3 نقاط لهم في البطولة ليتصدروا جدول ترتيب المجموعة التاسعة مؤقتا، انتظارا للقاء الآخر الذي يجمع النرويج والعراق يوم الأربعاء، على ملعب "بوسطن ستاديوم"، فيما ظل منتخب السنغال دون نقاط.

بداية اللقاء جاءت قوية من جانب المنتخب السنغالي الذي نجح في فرض سيطرته على مجريات اللعب خلال أول ربع ساعة، قبل أن ينظم منتخب فرنسا صفوفه في محاولة للعودة إلى أجواء المباراة.

شهدت الدقيقة 25 أول تهديد حقيقي على المرميين وكان من نصيب "أسود التيرانغا" من هجمة مرتدة سريعة بعدما تلقى نيكولاس جاكسون تمريرة طويلة ليدخل منطقة جزاء فرنسا وسدد كرة قوية بيسراه اصطدمت بالقائم وجسد الحارس وخرجت ركنية.

وفشل ثلاثي خط هجوم منتخب فرنسا المكون من كيليان مبابي ومايكل أوليسيه وعثمان ديمبيلي في اختراق دفاع المنتخب السنغالي، الذي أغلق كافة المنافذ المؤدية إلى مرمى الحارس إدوارد ميندي، لذلك لم تكن هناك أي فرصة حقيقية أمامهم للتسجيل.

وكادت السنغال أن تنهي الشوط الأول بالتقدم عندما تهيأت كرة مثالية لإسماعيلا سار من مسافة قريبة بعد تمريرة من ساديو ماني، لكن لاعب كريستال بالاس سدد بغرابة فوق المرمى لينتهي بعدها الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف.

في الشوط الثاني، تحسن أداء المنتخب الفرنسي كثيرا وبدأ يظهر خطورة حقيقية على مرمى السنغال، وتألق الحارس إدوارد ميندي في التصدي لانفرادين متتاليين من مايكل أوليسيه وكيليان مبابي في الدقيقتين 54 و58.

وطالب لاعبو فرنسا باحتساب ركلة جزاء في الدقيقة 59 بدعوى تعرض كيليان مبابي للعرقلة من جانب ساديو ماني داخل المنطقة، لكن تقنية الفيديو المساعد أثبتت عدم وجود خطأ ضد اللاعب السنغالي.

وترجم المنتخب الفرنسي تفوقه بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 66 عبر كيليان مبابي بتسديدة من مسافة قريبة، مستغلا تمريرة بينية خلف المدافعين من زميله مايكل أوليسيه.

وضاعف برادلي باركولا النتيجة للمنتخب الفرنسي بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 82، بعد دقيقتين فقط من دخوله بديلا لعثمان ديمبيلي، بعدما تلقى تمريرة طويلة من أدريان رابيو ليتوغل داخل منطقة الجزاء ويضع الكرة من فوق ميندي.

وقلص البديل إبراهيم مباي الفارق للسنغال في الدقيقة 5+90 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، لكن كيليان مبابي رد سريعا بعد دقيقة واحدة بتسجيل هدف فرنسا الثالث بقذيفة قوية بعيدة المدي، ليرفع رصيده إلى 14 هدفا في كأس العالم، معادلا رقم الألماني غير مولر.

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك النسخة الـ23 من كأس العالم لكرة القدم، في الفترة من 11 يونيو/ حزيران الجاري حتى 19 يوليو/ تموز المقبل، بمشاركة 48 منتخبا.