جاء التأهل عقب فوز المنتخب المغربي على نظيره الهولندي بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل، ما أشعل احتفالات واسعة في مختلف المدن المغربية.

مونديال 2026.. فرحة عارمة بالمغرب بعد التأهل لدور الـ16 جاء التأهل عقب فوز المنتخب المغربي على نظيره الهولندي بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل، ما أشعل احتفالات واسعة في مختلف المدن المغربية.

الرباط/ خالد مجدوب/ الأناضول

شهدت شوارع المغرب، فجر الثلاثاء، احتفالات واسعة عقب تأهل المنتخب المغربي إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، بعد فوزه على المنتخب الهولندي بركلات الترجيح.

وبحسب مراسل الأناضول، عمت أجواء الفرح والاحتفالات، الشوارع والمقاهي فور إطلاق صافرة نهاية المباراة، التي أُقيمت ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة.

ورغم أن المباراة جرت عند الساعة 3 ليلاً (2 ت.غ.)، فإن مناطق المشجعين في العاصمة الرباط امتلأت بالجماهير لمتابعة اللقاء، وسط تفاعل وتشجيع مستمرين طوال مجريات المباراة، وترديد هتافات حماسية دعماً للمنتخب.

وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لمثله في الوقتين الأصلي والإضافي، قبل أن يحسم المنتخب المغربي المواجهة لصالحه عبر ركلات الترجيح.

وكانت السلطات قد خصصت مناطق للمشجعين مزودة بشاشات ضخمة لمتابعة مباريات البطولة، حيث سجلت إقبالاً كبيراً.

وفي تصريحات للأناضول، عبّر مشجعون عن اعتقادهم بأن المنتخب المغربي كان الأحق بالفوز، معربين عن تفاؤلهم بمواصلة مشواره نحو أدوار متقدمة في البطولة.

وشارك في الاحتفالات التي عمّت الشوارع مشجعون من مختلف الفئات العمرية، وسط أجواء من الفرح والاحتفاء بالإنجاز.



