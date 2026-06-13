أشارت حكومة غانا إلى أن القرار مرتبط بإجراءات جنائية جارية في المملكة المتحدة لم تسفر عن أي إدانة أو حكم قضائي بالإدانة..

مونديال 2026.. غانا تهاجم قرار كندي بحرمان "بارتي" من المشاركة أشارت حكومة غانا إلى أن القرار مرتبط بإجراءات جنائية جارية في المملكة المتحدة لم تسفر عن أي إدانة أو حكم قضائي بالإدانة..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

احتجت حكومة غانا، السبت، رسميا على قرار السلطات الکندية برفض منح تأشيرة دخول لاعب خط الوسط توماس بارتي قبل لقاء غانا مع بنما الخميس المقبل في كأس العالم لكرة القدم 2026، ووصفت هذه الخطوة بأنها "غير عادلة".

وحسب وكالة الأنباء الغانية، أصدرت وزارة الخارجية بيانا رسميا أعربت فيه عن تحفظاتها القوية بشأن قرار سلطات الهجرة الكندية برفض طلب بارتي للحصول على تأشيرة الإقامة المؤقتة.

وجاء في البيان: "استندت دائرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية في قرارها إلى أحكام عدم القبول بموجب الفقرة (0) (1) A36 من قانون الهجرة وحماية اللاجئين الكندي".

وأشارت الحكومة إلى أن القرار مرتبط بإجراءات جنائية جارية في المملكة المتحدة لم تسفر عن أي إدانة أو حكم قضائي بالإدانة.

وأضافت: "تؤكد حكومة غانا مجددا المبدأ القانوني الأساسي المتمثل في قرينة البراءة، وهو حجر الزاوية للعدالة والإجراءات القانونية الواجبة في المجتمعات الديمقراطية".

واختتمت: "مع الاعتراف بحق كندا السيادي في إنفاذ قوانين الهجرة الخاصة بها، جادلت الحكومة بأن الاعتماد على مزاعم غير مثبتة في غياب قرار قضائي يثير مخاوف بشأن العدالة والتناسب".

ويواجه بارتي، البالغ من العمر 32 عاما، لاعب خط وسط أرسنال السابق الذي يلعب حاليا مع فياريال في الدوري الإسباني، تهم الاغتصاب والاعتداء الجنسي ومن المقرر أن يمثل اللاعب أمام المحكمة العام المقبل في بريطانيا.

وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يوم الجمعة أن اللاعب الغاني الدولي لن يتمكن من السفر إلى تورنتو، موضحا أنه "غير معني بإجراءات الهجرة في الدول المضيفة" لكأس العالم.

وأضاف الاتحاد الدولي لكرة القدم: "كما هو الحال في جميع فعاليات الفيفا، يعود الأمر إلى حكومة الدولة المضيفة لتحديد من يحصل على التأشيرة ويُسمح له بدخول البلاد".

ومع ذلك، يمكن لبارتي، الذي يعتبر لاعبا أساسيا في منتخب النجوم السوداء (57 مباراة دولية، 15 هدفا) المشاركة في المباراتين المتبقيتين ضمن دور المجموعات أمام إنجلترا في بوسطن، وكرواتيا في فيلادلفيا، ضمن المجموعة الثانية عشرة، لإقامتهما بالولايات المتحدة.

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك النسخة الـ23 من كأس العالم لكرة القدم 2026 في الفترة من 11 يونيو/ حزيران الجاري وحتى 19 يوليو/ تموز المقبل بمشاركة 48 منتخبا.