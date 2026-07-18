تم إلغاء التدريب الصباحي للمنتخب الإسباني في نيويورك بينما تأجل تدريب المنتخب الأرجنتيني لساعتين ونصف

مونديال 2026.. عاصفة تؤثر سلبا على تحضيرات الأرجنتين وإسبانيا للنهائي تم إلغاء التدريب الصباحي للمنتخب الإسباني في نيويورك بينما تأجل تدريب المنتخب الأرجنتيني لساعتين ونصف

نيويورك/ الأناضول

أثرت العاصفة القوية في مدينة نيويورك الأمريكية سلباً على الاستعدادات التدريبية لمنتخبي الأرجنتين وإسبانيا تحضيرا لنهائي المونديال المرتقب مساء الأحد.

واضطر منتخبا إسبانيا والأرجنتين، اللذان يواصلان تحضيراتهما للمباراة النهائية التي ستقام غداً الأحد، في ملعب "نيويورك نيوجيرسي" ضمن بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، إلى إجراء تغييرات في جداول حصصهما التدريبية.

وتم إلغاء التدريب الصباحي للمنتخب الإسباني، الذي كان مقررا في الساعة الـ11 بتوقيت نيويورك (15:00 تغ)، بسبب سوء الأحوال الجوية والعاصفة.

أما تدريب المنتخب الأرجنتيني، الذي كان مقرراً في الساعة 10 صباحا (14:00 تغ)، فتأجل لساعتين ونصف قبل أن يتمكن اللاعبون من خوضه.

وفي غضون ذلك، ضربت صاعقة رعدية أرضية الملعب وسط استمرار هطول الأمطار الغزيرة.

وستقام المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم 2026 على ملعب "نيويورك /نيوجيرسي ستاديوم"، الأحد، ويديرها الحكم السلوفيني سلافكو فينشيتس، حيث يتنافس حامل اللقب الأرجنتين مع بطل أوروبا (إسبانيا) على أكبر جائزة في عالم كرة القدم.