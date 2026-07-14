مونديال 2026.. طاقم تحكيم أمريكي لإدارة مباراة الأرجنتين وإنجلترا

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول



عين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الثلاثاء، طاقم تحكيم أمريكيا بقيادة إسماعيل الفتح، صاحب الأصول المغربية، لإدارة مباراة الأرجنتين وإنجلترا في نصف النهائي الثاني لبطولة كأس العالم 2026.

ويعاون الفتح البالغ من العمر 44 عاما والمولود في مدينة الدار البيضاء المغربية، مواطناه كوري باركر وكايل أتكينز كمساعدين، بينما سيكون الإيطالي ماوريتسيو مارياني حكما رابعا، ويشغل مواطنه دانييلي بيندوني مهمة الحكم المساعد الاحتياطي.

تعد مواجهة الأرجنتين وإنجلترا هي رابع مباراة يديرها الفتح في البطولة، بعد أن سبق وأدار مباراتي اليابان ضد هولندا، وأوروغواي ضد إسبانيا في دور المجموعات، والبرازيل ضد النرويج في الأدوار الإقصائية.

واكتسب الحكم الأمريكي سمعة طيبة كواحد من أفضل الحكام في أمريكا الشمالية، وقد أسندت إليه إدارة عدد من المباريات الهامة، منها نهائي كأس أبطال الكونكاكاف 2026 بين تولوكا وتيغريس، كما عمل حكما رابعا في نهائي كأس العالم 2022 بين فرنسا والأرجنتين.

وجاء هذا التعيين لينهي فرص الفتح في إدارة المباراة النهائية، إذ يتجنب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عادة إسناد آخر مباراتين في البطولة إلى الحكم نفسه، لكنه يرفع من أسهم المغربي جلال الجيد، والأردني أدهم مخادمة كمرشحين لإدارة مباراتي المركز الثالث والنهائي.

وتقام المباراة المرتقبة بين الأرجنتين وإنجلترا الأربعاء على ملعب "أتلانتا ستاديوم" بولاية جورجيا الأمريكية، وهو الملعب الذي يتسع لحوالي 71 ألف متفرج، ويتميز بأكبر سقف دائري قابل للطي في العالم.

وكان منتخب إنجلترا قد تأهل إلى نصف النهائي بعد فوزه على النرويج 2-1، فيما حجز منتخب الأرجنتين مقعده في المربع الذهبي عقب تخطيه نظيره السويسري بنتيجة 3-1 في الدور ربع النهائي.

ويتطلع المنتخب الإنجليزي إلى بلوغ نهائي كأس العالم للمرة الأولى منذ نسخة 1966، بينما يسعى منتخب الأرجنتين حامل اللقب، إلى مواصلة مشواره نحو الحفاظ على اللقب والتأهل إلى النهائي للمرة الثانية على التوالي والسابعة في تاريخه.