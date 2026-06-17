مونديال 2026.. شبهة مراهنات تلاحق نجم كوت ديفوار إيلي واهي

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

يواجه إيلي واهي، مهاجم منتخب كوت ديفوار لكرة القدم، اتهامات تتعلق بشبهة تورطه في قضية مراهنات وتلاعب، بزعم تعمده الحصول على بطاقة صفراء خلال مباراة لفريقه نيس في الدوري الفرنسي الشهر الماضي.

وذكرت صحيفة "ذا أتلتيك"، الأربعاء، أن الشرطة الفرنسية استجوبت المهاجم الإيفواري، الذي يشارك حاليا مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2026، في 29 مايو/ أيار الماضي.

وبحسب الاتهامات، فإن اللاعب تعمد الحصول على بطاقة صفراء خلال مباراة نيس وميتز، التي انتهت بالتعادل السلبي (0-0) في 17 مايو/ أيار، ضمن الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي، حين كان فريقه يصارع من أجل البقاء في دوري الأضواء.

وأوضحت الصحيفة أن رابطة الدوري الفرنسي للمحترفين تلقت عدة بلاغات بشأن مراهنات مشبوهة مرتبطة بالمباراة، وتحديدا بالبطاقة الصفراء التي حصل عليها واهي، ما دفع إلى فتح تحقيق لمعرفة ما إذا كان اللاعب قد تعمد الحصول عليها.

وأضافت أن متحدثا باسم مكتب المدعي العام في مارسيليا أكد توقيف لاعب كرة قدم يبلغ من العمر 23 عاما وينشط في الدوري الفرنسي الدرجة الأولى، في 29 مايو/ أيار، في إطار تحقيق يشرف عليه مكتب المدعي العام في مارسيليا بشأن شبهات تتعلق بالاحتيال المنظم، والفساد الرياضي المنظم، وإخفاء متحصلات جرائم، وغسل الأموال.

وقال المتحدث: "أُطلق سراحه بعد استجوابه في مركز الشرطة، ولا يزال التحقيق مستمرا"، مضيفا أن "هذا اللاعب ليس ضمن تشكيلة المنتخب الفرنسي المشارك في كأس العالم".

وكان واهي، الذي لعب معارا إلى نيس الموسم الماضي قبل عودته المرتقبة هذا الصيف إلى نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، قد تلقى بطاقة صفراء في الدقيقة 35 من مواجهة ميتز، إثر تدخل قوي على اللاعب ساديبو ساني.

من جانبها، أصدرت رابطة الدوري الفرنسي للمحترفين بيانا، الأربعاء، قالت فيه: "عقب مباراة نيس وميتز ضمن الجولة 34 من الدوري الفرنسي في 17 مايو، تلقت الرابطة تنبيهات من شركائها المتخصصين في مراقبة أسواق المراهنات الرياضية بشأن نشاط غير اعتيادي رُصد على المستوى الدولي".

وأضاف البيان: "تتعلق هذه التنبيهات بحجم كبير وغير معتاد من الرهانات الموضوعة على حصول اللاعب إيلي واهي على إنذار خلال المباراة".

وأكدت الرابطة أنها "أحالت هذه المعلومات فورا إلى الجهات المختصة، وهي دائرة المراهنات والألعاب المركزية التابعة للشرطة الوطنية، والهيئة الوطنية للألعاب، والاتحاد الفرنسي لكرة القدم".

وضمن نيس البقاء في دوري الدرجة الأولى بعد خوضه ملحق الصعود والهبوط أمام سانت إتيان، إذ غاب واهي عن مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل (0-0) بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء، قبل أن يتألق في مباراة الإياب بتسجيله هدفين قادا فريقه للفوز (4-1) وضمان البقاء.