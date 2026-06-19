مونديال 2026.. سويسرا تحقق فوزا متأخرا على البوسنة والهرسك 4-1 في الجولة الثانية من منافسات كأس العالم 2026 لحساب المجموعة الثانية..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

ارتقى منتخب سويسرا لصدارة المجموعة الثانية بمنافسات كأس العالم لكرة القدم 2026 مؤقتا، بعدما حقق فوزا متأخرا على نظيره البوسني 4-1، الخميس، على ملعب "لوس أنجلوس ستاديوم" في الجولة الثانية للبطولة.

بهذه النتيجة، رفعت سويسرا رصيدها إلى 4 نقاط، في المركز الأول مؤقتا لتقترب من حسم بطاقة التأهل إلى دور الـ32، في انتظار نتيجة اللقاء الآخر الذي يجمع كندا وقطر لاحقا، فيما تجمد رصيد البوسنة والهرسك عند نقطة واحدة.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي حيث نجح المنتخب السويسري في فرض سيطرته على مجريات اللعب لكنه وجد صعوبة في صناعة فرص محققة حيث اكتفى الفريق بمحاولات جاءت جميعها بعيدة عن المرمى.

وفي الشوط الثاني، انتظرت سويسرا حتى الدقيقة 74 عندما افتتح يوهان مانزامبي التسجيل بعد دقيقتين فقط من نزوله بديلا لدان ندويي بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء.

وتلقى منتخب البوسنة ضربة موجعة بطرد طارق محرموفيتش في الدقيقة 80، بعد عرقلته بريل إمبولو وهو في طريقه للانفراد، ليستغل البديل الآخر روبن فارغاس النقص العددي ويضيف الهدف الثاني لسويسرا في الدقيقة 84.

وأضاف يوهان مانزامبي الهدف الثالث لسويسرا في الدقيقة 90، قبل أن يرد إرمين ماهميتش بهدف للبوسنة في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.

واختتم القائد غرانيت شاكا مهرجان أهداف سويسرا بتسجيله الهدف الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع، بعد تعرض البديل جبريل سو للعرقلة داخل المنطقة.

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك النسخة الـ23 من كأس العالم لكرة القدم، في الفترة من 11 يونيو/ حزيران الجاري حتى 19 يوليو/ تموز المقبل، بمشاركة 48 منتخبا.