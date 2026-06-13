قبل أول تدريب بمقر إقامته الجديد استعدادا للقاء كرواتيا في كأس العالم

مونديال 2026.. سرقة أحذية ومعدات تدريب منتخب إنجلترا في كانساس سيتي قبل أول تدريب بمقر إقامته الجديد استعدادا للقاء كرواتيا في كأس العالم

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول



تعرضت بعثة المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، السبت، لعملية سرقة قبل خوض الفريق أول حصة تدريبة له في مدينة كانساس سيتي استعدادا للقاء كرواتيا في مستهل مشواره في كأس العالم 2026.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن أحذية رياضية تخص نجوم الفريق قد جرت سرقتها إلى جانب كرات البطولة الرسمية ومعدات التدريب الرئيسية وأجهزة تحليل ولوحات وطاولات تدليك.

ووقعت السرقة أثناء نقل الشحنة من ويست بالم بيتش في فلوريدا إلى قاعدة قرية سوب لكرة القدم في مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري، حيث ستتخذها البعثة مقرا لها لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل.

وانتقل منتخب إنجلترا من معسكر في فلوريدا شهد خوض 3 وديات ضد نيوزيلندا وكوستاريكا وفريق ميامي يونايتد، إلى كانساس سيتي صباح السبت، ليتم اكتشاف حادث السرقة.

ومن المقرر أن تخوض كتيبة المدرب الألماني توماس توخيل في معسكرها الجديد لأول مرة بعد ظهر اليوم، لكن الطاقم الإداري يسارع الآن لتحديد ما تم أخذه وما هو متاح لهم ليتم توفير المعدات البديلة.

وتقول المصادر إنه لم يتبق سوى كرة قدم واحدة ضمن الشحنة المتبقية، في حين تبدو المشكلة الحقيقية في اختفاء أحذية اللاعبين المخصصة للمباراة المقبلة.

وأُفيد بأنه تم إلقاء القبض على شخص، وقالت شرطة مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري: "نحن نحقق في سرقة محتملة لمعدات من سيارة فريق وصلت إلى مدينة كانساس سيتي، وقد فقدت بعض الأغراض، والتحقيق جار".

ويستعد منتخب "الأسود الثلاثة" لبدء مشواره في كأس العالم 2026 ضد كرواتيا الأربعاء المقبل على ملعب "دالاس ستاديوم"، ضمن المجموعة 12 التي تضم أيضا غانا وبنما.

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك النسخة الـ23 من كأس العالم لكرة القدم 2026 في الفترة من 11 يونيو/ حزيران الجاري وحتى 19 يوليو/ تموز المقبل بمشاركة 48 منتخبا.