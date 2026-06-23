سجل هدفين في شباك أوزبكستان وأصبح أيضا الهداف التاريخي للبرتغال في المونديال..

مونديال 2026.. رونالدو أول لاعب يسجل في 6 نسخ بكأس العالم سجل هدفين في شباك أوزبكستان وأصبح أيضا الهداف التاريخي للبرتغال في المونديال..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

أصبح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الثلاثاء، أول لاعب يسجل في ست نسخ من بطولة كأس العالم لكرة القدم.



وأحرز "صاروخ ماديرا" هدفين في شباك منتخب أوزبكستان في الشوط الأول على ملعب "هيوستن ستاديوم" بالولايات المتحدة، في الجولة الثانية للمجموعة الحادية عشرة لمونديال 2026.



وعند الساعة 19:35 "ت.غ" كانت النتيجة تقدم البرتغال بأربعة أهداف دون رد حتى الدقيقة 70 من عمر المباراة.



الهدف الأول جاء من تسديدة مباشرة بالقدم اليمنى من داخل منطقة الجزاء، مستغلا تمريرة عرضية متقنة من زميله جواو كانسيلو.





وأضاف الهدف الثاني له والثالث لمنتخب بلاده في الدقيقة 39 من انفراد.

بهذه الثنائية رفع رونالدو رصيده إلى 10 أهداف في تاريخ كأس العالم، بعد أن سجل ثمانية أهداف في نسخ 2006 و2010 و2014 و2018 و2022.



وسجل هدفا واحدا في شباك كل من إيران عام 2006 وكوريا الشمالية عام 2010 وغانا عام 2014 وغانا 2022، وثلاثية في إسبانيا وهدفا في المغرب عام 2018.

كما أصبح رونالدو الهداف التاريخي للبرتغال في كأس العالم برصيد عشرة أهداف، متجاوزا رقم الأسطورة أوزيبيو الذي احتفظ به لمدة 60 عاما وتحديدا منذ بطولة 1966، عندما سجل فيها 9 أهداف.



وبات رونالدو أيضا ثاني أكبر لاعب يسجل هدفا في تاريخ كأس العالم بعمر 41 عاما و138 يوما، خلف الكاميروني روجيه ميلا الذي سجل في مرمى روسيا بمونديال 1994 وهو في عمر 42 عاما و39 يوما.

وضمن منافسة تاريخية بينهما، أصبح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الاثنين الهداف التاريخي لكأس العالم، إذ رفع رصيده إلى 17 هدفا، متجاوزا الرقم القياسي المسجل باسم الألماني ميروسلاف كلوزه (16 هدفا) منذ عام 2014.



