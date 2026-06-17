مونديال 2026.. رونالدو أكبر لاعب ميداني يبدأ مباراة في تاريخ كأس العالم

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رقما قياسيا في بطولات كأس العالم لكرة القدم، بعد أن أصبح أكبر لاعب ميداني (باستثناء حراس المرمى)، يبدأ مباراة في البطولة بعمر 41 عاما و132 يوما، في مشاركته السادسة التاريخية.

كما أصبح رونالدو، ثاني أكبر لاعب ميداني سنا يشارك في نهائيات كأس العالم، بعد روجيه ميلا، الذي كان يبلغ من العمر 42 عاما و39 يوما عندما لعب مع الكاميرون ضد روسيا في 28 يونيو/ حزيران 1994.

وشارك "الدون" في لقاء البرتغال والكونغو الديمقراطية، الأربعاء، على ملعب "هيوستن ستاديوم" بالولايات المتحدة، في مستهل مشوار المنتخبين بالمجموعة العاشرة لمنافسات مونديال 2026، والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله.

بهذه النتيجة، حصد كل فريق نقطة واحدة ليتقاسما صدارة الترتيب العام مؤقتا، في انتظار اللقاء الآخر الذي يجمع أوزبكستان وكولومبيا في المجموعة ذاتها، الخميس، على ملعب "مكسيكو سيتي ستاديوم" بالمكسيك.

دخل المنتخب البرتغالي اللقاء بقوة وتمكن من فرض سيطرته على مجريات اللقاء، وسرعان ما افتتح التسجيل في الدقيقة السادسة عبر جواو نيفيز برأسية متقنة مستغلا تمريرة عرضية نموذجية من بيدرو نيتو.

وبدا أن البرتغال في طريقها إلى إنهاء الشوط الأول بالتقدم 1-0، ولكن رأسية يوان ويسا، مهاجم نيوكاسل الإنجليزي، في الدقيقة 5+45 منحت الكونغو الديمقراطية تعادلا مثيرا لتعيد المباراة إلى نقطة البداية.

وظنت البرتغال أنها استعادت التقدم بعد 10 دقائق من بداية الشوط الثاني، حين هيأ نيفيز عرضية أخرى من برونو فرنانديز بصدره، لكن جواو كانسيلو كان متسللا قبل أن تهز مقصيته الشباك، فتم إلغاء الهدف.

وبعدها بلحظات على الطرف الآخر، اندفع سيدريك باكامبو نحو كرة مرتدة ليطلق تسديدة ارتطمت بالقائم القريب من يمين منطقة الجزاء، غير أنه عوقب على خطأ في بداية الهجمة.

وأتيحت أمام كريستيانو رونالدو فرصتان من تسديدتين من مسافة قريبة بجوار القائم، كما سدد باكامبو خارج المرمى، لكن الفريقين فشلا في إيجاد الفرصة الحاسمة لخطف هدف الفوز، لينتهي اللقاء بالتعادل 1-1.

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك النسخة الـ23 من كأس العالم لكرة القدم، في الفترة من 11 يونيو/ حزيران الجاري حتى 19 يوليو/ تموز المقبل، بمشاركة 48 منتخبا.

