مع خروج منتخبها من ثمن نهائي كأس العالم لكرة القدم..

مونديال 2026.. رحيل روبرتو مارتينيز عن تدريب منتخب البرتغال مع خروج منتخبها من ثمن نهائي كأس العالم لكرة القدم..

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، الأربعاء، انتهاء عقد مدرب المنتخب الوطني، الإسباني روبرتو مارتينيز، عقب خروج الفريق من دور الـ16 في كأس العالم 2026.

وقال الاتحاد، عبر موقعه الإلكتروني، إنه أنهى رسمياً علاقته التعاقدية مع مارتينيز وطاقمه التدريبي.

ووجه الاتحاد الشكر إلى مارتينيز وطاقمه، "على ما أبدوه من احترافية وتفانٍ طوال السنوات الثلاث والنصف الماضية".

وأشار إلى أن هذه الفترة شهدت تتويج المنتخب البرتغالي بلقب دوري الأمم الأوروبية عام 2025.

وأضاف أنه يعمل على تعيين مدرب جديد من أجل "مواصلة تعزيز الطموح وترسيخ ثقافة الفوز".

وكان المنتخب البرتغالي قد ودع، الاثنين، منافسات كأس العالم 2026 من دور الـ16، عقب خسارته أمام إسبانيا بهدف دون رد.

وعقب المباراة، أعلن مارتينيز (52 عاماً) أنه سيترك منصبه، واصفاً الهزيمة بأنها تمثل نهاية حقبة بالنسبة للمنتخب.

وتولى مارتينيز تدريب منتخب البرتغال في يناير/ كانون الثاني 2023، خلفاً لفرناندو سانتوس، وقاد الفريق في 45 مباراة، حقق خلالها 32 انتصاراً، مقابل ستة تعادلات وسبع هزائم.