مونديال 2026.. ربع النهائي ينهي حلم المغرب أمام فرنسا بخيبة أمل

الربـاط / الأناضـول

خيبة أمل سادت الجمهور المغربي، في وقت متأخر من مساء الخميس، بعد خسارة منتخبهم لكرة القدم أمام نظيره الفرنسي في دور ربع النهائي لمونديال 2026.

وبحسب مراسل الأناضول، فقد امتزجت أجواء الحزن بخيبة الأمل بمجرد انتهاء المباراة، خاصة في الأماكن المخصصة لمتابعتها بعد فوز المنتخب الفرنسي بهدفين مقابل صفر.

ورغم الخروج من المونديال، أشادت الجماهير المغربية في أحاديث متفرقة مع الأناضول بوصول منتخبهم الوطني إلى هذا الدور المتقدم، وبكونه البلد العربي والإفريقي الوحيد الذي يحقق هذه النتيجة.

المواطن محمد التسولي اعتبر أن "المنتخب لعب مباراة جيدة، إلا أن قوة المنتخب الفرنسي جعلت المباراة لصالحه رغم محاولة المدرب تعديل خطة اللعب".

وأضاف التسولي أن فرنسا المرشحة الأولى للظفر بهذا الكأس، معربًا عن متمنياته حظوظ أوفر لمنتخب بلاده في قادم البطولات.

أما هند قداري فقالت إنه رغم خسارة المنتخب إلا أن الجماهير تفتخر بأدائه، ودعت إلى تقبّل الخسارة مثل تقبّل الربح في إطار الروح الرياضية.

بدوره لفت عثمان عبد السميع إلى أن الجماهير منيت بخيبة أمل كبيرة جراء هذه الخسارة.

وأفاد بأن المغاربة كانوا ينتظرون أن يذهب المنتخب بعيدًا في هذه البطولة، "إلا أن هناك علامات استفهام كبيرة حول التشكيلة التي لعبت هذه المباراة".

وقبل المباراة وخلالها خلت شوارع المدن المغربية من المارة، حيث كانت الأعين شاخصة تجاه المباراة.

وأنهى المنتخب الفرنسي آمال نظيره المغربي في بلوغ نصف النهائي هذه المرة، وذلك بعد 4 أعوام من تغلّبه عليه بنفس النتيجة 2-0، ضمن منافسات الدور نصف النهائي في مونديال قطر بالعام 2022.

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك النسخة الثالثة والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، خلال الفترة من 11 يونيو/ حزيران إلى 19 يوليو/ تموز، بمشاركة 48 منتخبًا.

وفي 17 يونيو 2026 أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" صعود المنتخب المغربي إلى المركز السادس عالميًا في أحدث تصنيف، للمرة الأولى في تاريخه.

وتتصدر فرنسا الترتيب الدولي، تليها الأرجنتين وإسبانيا وإنجلترا والبرازيل.