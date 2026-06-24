مدرب "الديوك" سيغيب عن مباراة النرويج في ختام دور المجموعات بكأس العالم 2026، بعد ضمان التأهل لدور الـ32.

مونديال 2026.. ديشامب يغادر معسكر منتخب فرنسا لوفاة والدته مدرب "الديوك" سيغيب عن مباراة النرويج في ختام دور المجموعات بكأس العالم 2026، بعد ضمان التأهل لدور الـ32.

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أن مدرب المنتخب الأول ديدييه ديشامب، سيغيب عن المباراة الأخيرة لفريقه أمام النرويج الجمعة، في آخر جولات دور المجموعات بكأس العالم 2026، بسبب وفاة والدته.

وقال الاتحاد في بيان مساء الثلاثاء: "لن يتمكن ديدييه ديشامب، من قيادة التدريبات قبل مباراة النرويج وفرنسا، كما لن يكون متاحاً على مقاعد البدلاء في المباراة الأخيرة للمنتخب الفرنسي ضمن المجموعة الأولى".

وبالاتفاق مع رئيس الاتحاد فيليب ديالو، الذي كان حاضراً في معسكر المنتخب بالولايات المتحدة، عهد ديشامب بمسؤولية قيادة الفريق حتى عودته إلى مساعده، غي ستيفان.

وعلم ديشامب، البالغ من العمر 57 عاماً، بوفاة والدته صباح الثلاثاء، وحصل على إذن من ديالو، بالعودة جواً إلى فرنسا لحضور الجنازة.

فرنسا، التي تأهلت بالفعل إلى الأدوار الإقصائية بعد فوزها على السنغال والعراق في أول مباراتين لها، ستواجه النرويج الجمعة في بوسطن لتحديد الفائز بصدارة المجموعة الأولى.

وفاز ديشامب بصفته لاعباً مع المنتخب الفرنسي بكأس العالم للعام 1998 في البطولة التي استضافتها بلاده، وبطولة أوروبا للعام 2000 في هولندا وبلجيكا.

وأصبح مديراً فنياً للمنتخب الوطني في العام 2012، وقاده للفوز بكأس العالم في روسيا بالعام 2018، وإلى الوصول إلى المباراة النهائية أمام الأرجنتين في مونديال 2022.

وفازت فرنسا على السنغال 3-1 الأسبوع الماضي، ثم فازت على العراق 3-0، الاثنين، في مباراة شهدت تعليقاً لمدة ساعتين بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتقام بطولة كأس العالم الحالية في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو/ حزيران إلى 19 يوليو/ تموز، بمشاركة 48 منتخباً لأول مرة.