ليكون بجوار زوجته في لندن، ومن المقرر عودته إلى المنتخب الثلاثاء، وفق الاتحاد البلجيكي لكرة القدم..

مونديال 2026.. دوكو يغادر معسكر بلجيكا لحضور ولادة طفله الأول ليكون بجوار زوجته في لندن، ومن المقرر عودته إلى المنتخب الثلاثاء، وفق الاتحاد البلجيكي لكرة القدم..

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، الاثنين، مغادرة جناح المنتخب الأول جيريمي دوكو معسكر منتخب بلاده المشارك في كأس العالم 2026، متوجهًا إلى لندن، بعد ولادة طفله الأول.

وقال إبراهيم حسين، طبيب المنتخب البلجيكي، عبر الموقع الإلكتروني للاتحاد، إن دوكو "تلقى قبل مباراة الأحد أنباء تفيد بقرب موعد الولادة".

وتابع: "بما أنه كان يتلقى العلاج الطبي المناسب لعدة أيام، فقد تمكن من السفر جوًا دون أي مخاطر طبية ليكون مع عائلته خلال هذه اللحظة الخاصة للغاية".

وأضاف حسين: "لقد رافقه زميلي، الدكتور بريخت دي كونينك، وسارت الأمور على ما يرام، والأم والأب والطفل جميعهم بصحة جيدة"، مؤكدًا أن دوكو سينضم مجددًا إلى معسكر المنتخب مساء الثلاثاء في سياتل.

وغاب دوكو، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، عن مباراة بلجيكا وإيران الأحد، بعد أن استبعده المدرب الفرنسي رودي غارسيا من القائمة بسبب عدم تعافيه الكامل من المرض.

وقال غارسيا في المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة: "لا يستطيع اللعب، لذا سنلعب بدونه"، مضيفًا أن دوكو لا يزال يتعافى من المرض، وأنه كان يعلم منذ يوم الجمعة أنه لن يشارك.

وتابع: "لا أريد إشراك اللاعبين إذا لم يكونوا لائقين طبيًا للمشاركة في المباراة. يمكنني إشراك اللاعبين حتى لو لم يكونوا في كامل لياقتهم البدنية، لكن الجاهزية الطبية الكاملة أهم".

وتعادل منتخب بلجيكا في أول مباراتين له ضمن المجموعة السابعة في كأس العالم أمام مصر 1-1 وإيران 0-0، ويستعد لمواجهة نيوزيلندا، الجمعة، في فانكوفر ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات في مونديال 2026.