مونديال 2026.. حكم سلفادوري يدير القمة المرتقبة بين فرنسا وإسبانيا

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الاثنين، مهمة إدارة القمة الأوروبية المرتقبة بين فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي كأس العالم 2026، المقررة الثلاثاء على ملعب "دالاس ستاديوم"، إلى الحكم السلفادوري إيفان بارتون.

ويعاون بارتون، البالغ من العمر 35 عاما، مواطنه ديفيد موران، مساعدا أول، وأنطونيو بوبيرو من نيكاراغوا، مساعدا ثانيا، فيما سيكون السويدي جلين نيبيرغ حكما رابعا.

وتُعد هذه المباراة الرابعة لبارتون في كأس العالم الحالية، إذ أدار مباراتي تركيا وباراغواي، واليابان والسويد في دور المجموعات، ولقاء سويسرا ضد كولومبيا في الدور ثمن النهائي.

وأصبح بارتون أول حكم يطبق إحدى القواعد الجديدة التي أقرها "فيفا"، بعد أن أشهر البطاقة الحمراء في وجه لاعب باراغواي ميغيل ألميرون خلال مواجهة تركيا في البطولة الحالية، بسبب تغطيته فمه أثناء حديثه مع التركي ميرت مولدور.

ويُذكر أن بارتون ضمن قائمة من 12 حكما آخرين احتفظ بهم الاتحاد الدولي لكرة القدم لإدارة المباريات المتبقية من البطولة، منهم الثنائي العربي أدهم مخادمة من الأردن، وجلال جيد من المغرب.

والحكام الآخرون هم: علي رضا فغاني (أستراليا)، وإسماعيل الفتح (الولايات المتحدة)، وخيسوس فالينزويلا (فنزويلا)، وويلتون سامبايو (البرازيل)، بالإضافة إلى جواو بينهيرو (البرتغال)، وإسبن إسكاس (النرويج)، وسيمون مارسينياك (بولندا)، وماوريتسيو مارياني (إيطاليا)، وجلين نيبيرغ (السويد)، وسلافكو فينسيتش (سلوفينيا).