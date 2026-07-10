شهدت بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، مشاركة 8 منتخبات عربية، مسجلةً أول حصيلة في تاريخ المونديال، فيما وصل المنتخبان المغربي والمصري إلى أدوار متقدمة.

مونديال 2026.. حضور عربي بـ 8 منتخبات وتميز مغربي مصري (تقرير إخباري) شهدت بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، مشاركة 8 منتخبات عربية، مسجلةً أول حصيلة في تاريخ المونديال، فيما وصل المنتخبان المغربي والمصري إلى أدوار متقدمة.

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

- لأول مرة تشارك 8 منتخبات عربية بالمونديال هي المغرب ومصر والجزائر والسعودية وقطر والعراق وتونس والأردن

- منتخب المغرب بلغ الدور ربع النهائي قبل أن يصطدم بالمنتخب الفرنسي ليخسر 0-2 وتتوقف مسيرته عند هذا الدور

- منتخب مصر وصل إلى الدور ربع النهائي قبل أن يخسر أمام الأرجنتين بمباراة قوبلت بانتقادات دولية واسعة للتحكيم

- 5 منتخبات ودعت البطولة مبكرا بالخروج من دور المجموعات هي السعودية وقطر والعراق وتونس والأردن

شهدت بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، مشاركة 8 منتخبات عربية، مسجلةً أول حصيلة في تاريخ المونديال، فيما وصل المنتخبان المغربي والمصري إلى أدوار متقدمة.

وإلى جانب هذين المنتخبين، شاركت أيضا منتخبات الجزائر والسعودية وقطر والعراق وتونس والأردن، في أول حصيلة من نوعها بتاريخ كأس العالم لكرة القدم.

ففي الوقت الذي ودعت فيه 5 منتخبات البطولة مبكرا بالخروج من دور المجموعات هي السعودية وقطر والعراق وتونس والأردن، وصل منتخبا "أسود الأطلس" و"الفراعنة" إلى الدور ربع النهائي، وتمكنت الجزائر من العبور إلى الدور 16.

* المغرب

يعد المنتخب المغربي هو صاحب التمثيل الأفضل للكرة العربية في نسخة 2026، ببلوغه الدور ربع النهائي قبل أن يصطدم الخميس، بالمنتحب الفرنسي ويخسر أمامه 0-2 وتتوقف مسيرته عند هذا الدور.



ويعد المنتخب الفرنسي من أقوى الفرق، وهو حامل لقب نسخة 2018 ووصيف نسخة 2022 والمرشح الأبرز للفوز بلقب النسخة الحالية.

ورغم أن الطموحات كانت معقودة على "أسود الأطلس" في تكرار إنجاز النسخة الماضية في قطر 2022 عندما تأهل لنصف النهائي وأنهى البطولة في المركز الرابع، إلا أن الإقصاء من ربع النهائي لا يقلل من حجم ما قدمه من مستوى نال استحسان المتابعين.

وحقق المغرب انتصارات لافتة خلال البطولة، أبرزها التعادل مع البرازيل بهدف لكل منهما، والفوز على اسكتلندا بهدف دون مقابل، وعلى هايتي بأربعة أهداف مقابل هدفين، قبل أن يقصي هولندا بركلات الترجيح في الدور 32، ثم يتغلب على كندا بثلاثية نظيفة في ثمن النهائي.

* مصر

جاء المنتخب المصري في المرتبة الثانية من حيث الإنجاز العربي، بعدما نجح في العبور من دور المجموعات في المركز الثاني إلى المجموعة السابعة، برصيد 5 نقاط بفارق الأهداف خلف بلجيكا، محققا أول انتصار في تاريخ مشاركاته الأربع بالفوز على نيوزيلندا 3-1.

واستمرت مسيرة "الفراعنة" في البطولة بتجاوز أستراليا بركلات الترجيح في الدور 32 بعد التعادل 1-1.

وكان المنتخب المصري على أعتاب كتابة إنجاز استثنائي أمام الأرجنتين، بعدما تقدم بهدفين نظيفين قبل الدقائق الأخيرة، قبل أن تنتهي المباراة بخسارة مثيرة 2-3.

وأثارت قرارات الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير في المباراة انتقادات واسعة من نجوم كرة القدم، وكان مدرب المنتخب المصري حسام حسن أول المنتقدين للقرارات التحكيمية، معتبرا أن المباراة افتقدت للعدالة.

فيما تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

* الجزائر

أما المنتخب الجزائري، فتمكن من بلوغ دور الـ32 بعد اجتياز دور المجموعات، واحتل المركز الثالث في مجموعته العاشرة برصيد 4 نقاط، من فوز على الأردن 2-1، وتعادل مع النمسا 3-3، وخسارة أمام الأرجنتين 0-3.

لكن مسيرة "الخضر" توقفت على أعتاب المنتخب السويسري في الدور 32 بعد خسارتهم بهدفين دون مقابل، لتنتهي مغامرتهم عند أول محطة في الأدوار الإقصائية.

في المقابل، أخفقت منتخبات العراق وتونس والسعودية وقطر والأردن في حجز أحد مقاعد التأهل إلى الدور 32، رغم أن بعضها قدم مستويات جيدة في عدد من المباريات، إلا أن النتائج لم تكن كافية لمواصلة المشوار.

* تونس

كان المنتخب التونسي أول المودعين للبطولة من المنتخبات العربية بعد أن ظهر بشكل غير متوقع مقارنة بمشاركاته السابقة، حيث تلقى 3 هزائم ثقيلة بالمجموعة السادسة أمام السويد 1-5، واليابان 0-4، وهولندا 1-3.

وخرج "نسور قرطاج" من البطولة مسجلين أضعف حصيلة رقمية لهم في تاريخ مشاركاتهم بكأس العالم، بعد أن تلقت شباكهم 12 هدفا، وتوالى على قيادتهم مدربان هما الفرنسي صبري لموشي الذي أقيل بعد مباراة السويد ليخلفه هيرفي رونار.

* الأردن

يحسب لمنتخب "النشامى" أن مشاركته في البطولة جاءت كأول ظهور له في المونديال، لذلك كان لافتقادهم الخبرة دور كبير في تلقيه 3 هزائم في دور المجموعات أمام النمسا والأرجنتين بنتيجة 1-3، والجزائر 1-2.

لكن أداء الفريق في مبارياته الثلاث جاء مرضيا للغاية لجماهيره، خاصة وأنه نجح في هز شباك المنتخبات المنافسة رغم غياب هدافه الأول يزن النعيمات بسبب الإصابة التي أبعدته عن البطولة.

* السعودية

أنهى "الأخضر" السعودي مشاركته السابعة في المونديال بنقطتين من تعادلين أمام أوروغواي والرأس الأخضر، وخسارة وحيدة أمام منتخب إسبانيا، أبرز المرشحين للقب، بنتيجة 0-4 ضمن منافسات المجموعة الثامنة.

وعلى صعيد الأرقام، أحرز المنتخب السعودي هدفا واحدا فقط طوال دور المجموعات، في حين استقبلت شباكه خمسة أهداف، بعكس ما كان متوقعا قبل انطلاق البطولة.

* العراق

ودع "أسود الرافدين" النسخة الثالثة والعشرين من كأس العالم 2026 في ثاني مشاركاته بالمونديال في المركز الرابع بجدول ترتيب المجموعة التاسعة النارية بدون نقاط، بعد تلقيه 3 هزائم قاسية.

وخسر المنتخب العراقي أمام النرويج 1-4، وفرنسا 0-3 والسنغال 0-5، لتتلقى شباكه 12 هدفا مقابل إحراز هدف وحيد، لكن ما يشفع للفريق أن المنتخبات المنافسة له في المجموعة تأهلت لأدوار متقدمة في البطولة.

* قطر

شارك المنتخب "العنابي" في البطولة للمرة الثانية بعد ظهوره في مونديال 2022 كمستضيف للمنافسات، لكنه ظهر في نسخة 2026 بصورة أفضل حيث حقق أول نقطة في تاريخه بكأس العالم.

ودعت قطر البطولة في المركز الرابع للمجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة من تعادل أمام سويسرا 1-1 قبل أن تتلقى خسارة قاسية أمام كندا، البلد المشارك في الاستضافة، 0-6، ثم خسارة أخرى أمام البوسنة والهرسك 1-3.

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك النسخة الـ23 من كأس العالم لكرة القدم 2026 في الفترة من 11 يونيو/ حزيران الماضي وحتى 19 يوليو/ تموز الجاري بمشاركة 48 منتخبا.

