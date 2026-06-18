مونديال 2026.. جنوب إفريقيا تنتزع تعادلا متأخرا أمام تشيكيا 1-1

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

حافظ منتخب جنوب إفريقيا على حظوظه في التأهل للدور الثاني من كأس العالم لكرة القدم 2026، بعدما انتزع تعادلا ثمينا أمام نظيره التشيكي بهدف لمثله، الخميس، على ملعب "أتلانتا ستاديوم" بالولايات المتحدة، في افتتاح الجولة الثانية للبطولة.

بهذه النتيجة، حصل الفريقان على أول نقطة لهما في المجموعة الأولى بعد خسارتهما في المباراة الافتتاحية، حيث سقطت جنوب إفريقيا أمام المكسيك 0-2، وتشيكيا أمام كوريا الجنوبية 1-2.

أدارت المباراة، الحكمة الأمريكية توري بينسو، لتصبح أول صافرة نسائية في نهائيات كأس العالم 2026، وثاني سيدة تحكم في تاريخ المونديال بعد الفرنسية ستيفاني فرابار في نسخة 2022، عندما تولت إدارة مباراة ألمانيا وكوستاريكا.

دخل المنتخب التشيكي اللقاء بقوة، وكاد باتريك شيك أن يفتتح التسجيل مبكرا بعد مرور دقيقتين فقط من بداية الشوط الأول، إذ لاحت أمامه فرصة محققة من رأسية من مسافة قريبة مرت بجوار المرمى.

لكن زميله ميشال ساديليك تمكن من هز الشباك في الدقيقة السادسة بتسديدة منخفضة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة عرضية من ألكسندر سويوكا، مانحا تشيكيا أفضلية التقدم في النتيجة.

وبدأ منتخب جنوب إفريقيا في فرض حضوره تدريجيا، وكانت محاولة أوسوين أبوليس التي غير الدفاع مسارها قريبة جدا من المرمى، بينما عجز كل من إقرام راينرز وماسيكو عن استغلال فرصتين سانحتين بالشكل المطلوب.

وهدد فلاديمير داريدا ولوكاش تشيرف وباتريك تشيك مرمى جنوب إفريقيا مع انطلاقة الشوط الثاني، في محاولة لتكرار البداية السريعة وتعزيز تقدمهم بهدف ثان، لكن النتيجة ظلت معلقة حتى الدقائق الأخيرة.

ولم يستغل المنتخب التشيكي تفوقه، لتضغط جنوب إفريقيا في اللحظات الأخيرة، حتى نجحت في إدراك التعادل عبر تيبوهو موكيوينا في الدقيقة 83 من ركلة جزاء، بعد لمسة يد ضد بافيل شولتس.

وبعد هدف التعادل، كانت جنوب إفريقيا الأقرب لخطف الانتصار في اللحظات الأخيرة، إذ كاد ريليبوهيلي موفوكينغ وماكغوبا أن يمنحا "بافانا بافانا" فوزا غير متوقع.

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك النسخة الـ23 من كأس العالم لكرة القدم، في الفترة من 11 يونيو/ حزيران الجاري حتى 19 يوليو/ تموز المقبل، بمشاركة 48 منتخبا.

