قبيل وأثناء مباراة منتخب بلادهم أمام نظيره البرازيلي في نيويورك ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة بكأس العالم لكرة القدم 2026.

مونديال 2026.. جماهير المغرب تهتف لفلسطين بقلب نيويورك قبيل وأثناء مباراة منتخب بلادهم أمام نظيره البرازيلي في نيويورك ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة بكأس العالم لكرة القدم 2026.

نيوجيرسي/ الأناضول

رفع جمهور المنتخب المغربي في بطولة كأس العالم لكرة القدم علم فلسطين وردد هتافات تضامنا مع القضية الفلسطينية في ميدان "تايمز سكوير" الشهير بقلب مدينة نيويورك الأمريكية.

وأفاد مراسل الأناضول، بأن المشجعين المغاربة رفعوا العلم الفلسطيني، تضامنا مع هذه القضية٬ ليلة السبت، قبيل المباراة التي جمعت المغرب والبرازيل برسم كأس العالم 2026.

وأفاد بأن رسائل وفعاليات التضامن المغربية مع فلسطين بدأت في الساحات بمدينة نيويورك قبيل انطلاق المباراة، واستمرت في المدرجات بعد بدايتها.

ورددت جماهير المغرب شعارات "الحرية لفلسطين".

وأظهرت مقاطع فيديو حضورا كبيرا للمشجعين المغاربة في ساحات نيويورك مع الحرص على رفع العلم الفلسطيني.

وتحرص الجماهير المغربية على التضامن مع فلسطين بالعديد من مباريات البطولة المحلية ومباريات المنتخب.

كما أن لجماهير الفرق المغربية أغاني خاصة بفلسطين مثل "رجاوي فلسطيني" لفريق الرجاء البيضاوي، و"أرض الصمود" لنادي الوداد البيضاوي، فضلا عن حرصهم على رفع لافتات ضخمة تضامنا مع فلسطين بمدرجات الملاعب.

وفرض منتخب المغرب التعادل 1-1 على نظيره البرازيلي، الأحد، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة بكأس العالم لكرة القدم 2026.

وبهذه النتيجة، حصد كل منتخب نقطة واحدة في جدول ترتيب المجموعة، التي تضم أيضا اسكتلندا التي فازت على هايتي بهدف دون رد، لتتصدر ترتيب المجموعة مؤقتا.

وفي 3 يونيو/ حزيران الحالي، ارتقى المنتخب المغربي إلى المركز السابع عالميا في أحدث تصنيف للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لأول مرة في تاريخه.

وحقق المنتخب المغربي 1756.94 نقطة، ليواصل تصدره للمنتخبات الإفريقية، متفوقا على منتخب السنغال الذي يحتل المركز 14 عالميا، ونيجيريا بالمركز 25، والجزائر التي احتلت المرتبة 28 ، ثم مصر في المرتبة 29.

وكان منتخب المغرب لكرة القدم قد دخل التاريخ في كأس العالم 2022 بعدما بلغ الدور نصف النهائي، ليصبح أول منتخب إفريقي وعربي يحقق هذا الإنجاز.

وفي كأس العالم 2026، يسعى المنتخب المغربي إلى تكرار هذا الإنجاز التاريخي، أو حتى الذهاب أبعد من ذلك، مستندا إلى الخبرة التي اكتسبها في النسخة السابقة، والطموح الكبير لجماهيره.