مونديال 2026.. ترامب يقول إن التأشيرات تمنح "للأشخاص المناسبين"

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، على أزمة التأشيرات، قبل ساعات من انطلاق كأس العالم لكرة القدم 2026، قائلا إن إدارته تعمل على ضمان دخول "الأشخاص المناسبين" إلى الولايات المتحدة.

وفي حديثه إلى صحفيين، قال ترامب، الذي تستضيف بلاده إلى جانب المكسيك وكندا مباريات المونديال: "نعمل بشكل وثيق للغاية للتأكد من دخول الأشخاص المناسبين إلى بلادنا".

وتأتي هذه التصريحات وسط أزمة تأشيرات يواجهها مشاركو ومشجعو البطولة، أبرزهم الحكم الدولي الصومالي عمر عبد القادر عرتن، الذي أعيد إلى بلاده بعد رفض منحه تأشيرة الدخول، الأحد الماضي.

وشملت أزمة التأشيرات بعثات منتخبات أوزبكستان والسنغال وبلجيكا، إضافة إلى احتجاز أيمن حسين، لاعب منتخب العراق، للتحقيق معه قبل إطلاق سراحه.

وتحتضن الولايات المتحدة النصيب الأكبر من مباريات كأس العالم 2026 بواقع 78 مباراة من إجمالي 104 مباريات، وتتوزع المباريات على 16 مدينة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتقام أغلب مباريات الأدوار الإقصائية في الولايات المتحدة التي تستضيف جميع مباريات الدور ربع النهائي وحتى المباراة النهائية المنتظر أن تقام في إستاد نيويورك بمدينة نيوجيرسي في 19 يوليو/ تموز المقبل.

وتستضيف كل من المكسيك وكندا 26 مباراة بالتساوي بينهما، على أن تقام مباراة الافتتاح على ملعب "أزتيكا" التاريخي في العاصمة مكسيكو سيتي.