مونديال 2026.. تخفيض أسعار النقل بولاية نيو جيرسي

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

أعلنت شركة السكك الحديدية العامة في نيو جيرسي، الأربعاء، أنها ستخفض سعر تذاكر القطارات والحافلات المتجهة إلى ملعب ميتلايف في نيو جيرسي خلال كأس العالم، بعد ردود فعل غاضبة من المشجعين.

تم تخفيض سعر تذكرة القطار من 150 دولارا إلى 98 دولارا، بينما انخفضت أسعار حافلات النقل المكوكية إلى 20 دولارا من 80 دولارا.

وانتقد توماس كونكانون، زعيم رابطة مشجعي كرة القدم في إنجلترا، في وقت سابق أسعار الفعاليات "الفلكية" - والتي وصفها بأنها "خارجة عن المألوف تماما".

سيستضيف ملعب ميتلايف - الذي سيعرف باسم ملعب نيويورك/نيو جيرسي خلال كأس العالم كجزء من سياسة الفيفا بشأن الأسماء التي ترعاها الشركات - ثماني مباريات بما في ذلك المباراة النهائية وإحدى مباريات المجموعة الـ12.

تبلغ تكلفة رحلات القطار من محطة بن في مانهاتن إلى مكان الفعالية، والتي تبلغ حوالي 18 ميلا (29 كم)، عادة 12.90 دولارا للذهاب والعودة.

انتقدت حاكمة ولاية نيو جيرسي، ميكي شيريل، في وقت سابق رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) دعم تكاليف النقل في هذا الحدث، وأصرت على أن دافعي الضرائب المحليين لن يتحملوا هذه التكاليف.

كان السفر مجانيا خلال بطولات كأس العالم في روسيا وقطر، وقد التزمت الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم نفس الميزة في اتفاقية الاستضافة لعام 2018، وفي تعديل للاتفاقية التي تم إبرامها في عام 2023، تقرر أن يتمكن المشجعون من السفر على نفقتهم الخاصة.

وردا على الانتقادات، زعم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أيضا أنه لا توجد سابقة لرفع أسعار النقل لحدث كبير في ملعب ميتلايف.

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قالت شيريل إن الرعاية التجارية تعني إمكانية خفض سعر رحلة القطار التي تستغرق 30 دقيقة.

وكتبت شيريل: "خبر سار: قبل طرح تذاكر قطار كأس العالم التابعة لشركة "إن جيه ترانسيت" للبيع، تقوم شركة بتخفيض أسعار التذاكر إلى 98 دولارا دون استخدام أموال دافعي الضرائب في نيوجيرسي".

وتابعت: "شكرًا لشركائنا على مساعدتهم في جعل هذا الأمر ممكنًا".

وقالت حاكمة نيويورك كاثي هوتشول إن "الوصول إلى كأس العالم يجب أن يكون في متناول الجميع قدر الإمكان" بعد إعلانها عن تخفيض بنسبة 75 بالمئة في أسعار تذاكر الحافلات ذهابا وإيابا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضافت أن 20 بالمئة من التذاكر سيتم حجزها لسكان نيويورك تقديرا لمساهمتهم في "استضافة العالم".

وفي أماكن أخرى، يواجه المشجعون المسافرون إلى فوكسبورو، بوسطن، ارتفاعا في أسعار النقل بأكثر من 300 بالمئة.

تبلغ تكلفة تذاكر الذهاب والعودة من وسط مدينة بوسطن (محطة ساوث) إلى ملعب بوسطن في فوكسبورو عادة 20 دولارا، ولكن سيتم تحصيل 80 دولارا من المشجعين في كأس العالم.

وتقدم مدينة كانساس سيتي تذاكر ذهاب وعودة بالحافلة إلى الملعب مقابل 15 دولارا، بينما أكدت فيلادلفيا أن سعرها المعتاد البالغ 2.90 دولارا سيظل كما هو خلال البطولة.