104 مباريات في 16 ملعبا وظهور أول لـ4 منتخبات مع رقم قياسي للمنتخبات الإفريقية والعربية

مونديال 2026.. انطلاق أول كأس عالم بمشاركة 48 منتخبا في 3 دول 104 مباريات في 16 ملعبا وظهور أول لـ4 منتخبات مع رقم قياسي للمنتخبات الإفريقية والعربية

إسطنبول/ الأناضول

تنطلق الخميس منافسات كأس العالم 2026 لكرة القدم، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في أول نسخة من البطولة تقام في 3 دول وبمشاركة 48 منتخبا.

وتبدأ البطولة بمباراة الافتتاح بين المكسيك وجنوب إفريقيا على ملعب مكسيكو سيتي في 11 يونيو/ حزيران الجاري، فيما تقام المباراة النهائية في 19 يوليو/ تموز المقبل على ملعب "ميتلايف" بمدينة إيست راذرفورد في ولاية نيوجيرسي الأمريكية.

ويشهد المونديال إقامة 104 مباريات في 16 ملعبا موزعة على 4 مناطق زمنية، بينها 78 مباراة تستضيفها الولايات المتحدة.

ويعد ملعب دالاس الأكبر بين ملاعب البطولة بسعة 94 ألف متفرج، بينما يعد ملعب تورونتو الأصغر بسعة 45 ألف متفرج.

ويشارك في البطولة 1248 لاعبا يمثلون 48 منتخبا، بينهم 357 لاعبا سبق لهم الوجود في قوائم كأس العالم، مقابل 891 لاعبا يخوضون المنافسات للمرة الأولى.

ويتصدر الحارس الاسكتلندي كريغ غوردون قائمة أكبر اللاعبين سنا بعمر 43 عاما و162 يوما، بينما يعد المكسيكي غيلبرتو مورا الأصغر بعمر 17 عاما و240 يوما. كما تضم القوائم 22 لاعبا دون 20 عاما و7 لاعبين تجاوزوا 40 عاما.

وللمرة الأولى في تاريخ كأس العالم تشارك 10 منتخبات إفريقية، هي: السنغال والمغرب ومصر وغانا والجزائر وتونس وكوت ديفوار والرأس الأخضر وجنوب إفريقيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، بعد زيادة عدد المنتخبات المشاركة من 32 إلى 48.

كما تشهد البطولة مشاركة 8 منتخبات عربية للمرة الأولى، هي: الجزائر ومصر والعراق والأردن والمغرب وقطر والسعودية وتونس، بعدما شهدت نسختا روسيا 2018 وقطر 2022 مشاركة 4 منتخبات عربية في كل منهما.

وتبقى مشاركة إيران محل نقاش في ظل الحرب مع الولايات المتحدة، بعدما رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" طلبات إيرانية بنقل مباريات المنتخب في دور المجموعات إلى المكسيك أو كندا، مؤكدا إقامة المباريات وفق الجدول المقرر في المدن الأمريكية.

وتسجل منتخبات الرأس الأخضر وكوراساو والأردن وأوزبكستان أول مشاركة لها في تاريخ كأس العالم، مستفيدة من توسيع البطولة إلى 48 منتخبا.

وفي منافسات دور المجموعات، يلتقي منتخب الولايات المتحدة، أحد البلدان المضيفة، مع تركيا وباراغواي وأستراليا في المجموعة الرابعة، بعدما تأهل مباشرة إلى النهائيات بصفته أحد منظمي البطولة.

ومن المنتظر أن تفرض أسعار التذاكر وتكاليف الإقامة والسفر تحديات على الجماهير، في ظل توزيع المباريات على 3 دول في أمريكا الشمالية، وما قد يستلزمه ذلك من تنقلات جوية طويلة.

ويشهد ملعب مكسيكو سيتي حدثا تاريخيا باستضافته المباراة الافتتاحية لكأس العالم للمرة الثالثة، بعد نسختي 1970 و1986، ليصبح أول ملعب يحقق هذا الإنجاز.

واستضاف الملعب ذاته مباراة افتتاح مونديال 1970 بين المكسيك والاتحاد السوفيتي سابقا، ومباراة افتتاح مونديال 1986 بين إيطاليا وبلغاريا، كما شهد تتويج البرازيلي بيليه باللقب عام 1970 وتسجيل الأرجنتيني دييغو مارادونا "هدف القرن" عام 1986.