بعد تعرض مدافع "المانشافت" وبوروسيا دورتموند للإصابة في مباراة كوت ديفوار ستبعده عن الملاعب عدة أشهر....

مونديال 2026.. انتهاء مشوار نيكو شلوتربيك مع منتخب ألمانيا بعد تعرض مدافع "المانشافت" وبوروسيا دورتموند للإصابة في مباراة كوت ديفوار ستبعده عن الملاعب عدة أشهر....

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول



تلقى منتخب ألمانيا ضربة قوية خلال مشواره في كأس العالم لكرة القدم 2026، بعدما تأكد غياب مدافعه نيكو شلوتربيك عن باقي مباريات البطولة بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة كوت ديفوار في الجولة الثانية للمجموعة الخامسة.

وقال الاتحاد الألماني لكرة القدم في بيان الاثنين إن "نيكو شلوتربيك تعرض لإصابة في الرباط الجانبي الأنسي لكاحله الأيسر خلال فوز ألمانيا على كوت ديفوار 2-1 في مباراتهما الثانية ضمن دور المجموعات من كأس العالم 2026 في تورنتو يوم السبت، وسيغيب عن الملاعب لعدة أشهر".

وتابع: "تأكدت هذه الإصابة من خلال الفحوصات التي أجريت يوم الأحد في وينستون-سالم، حيث يقيم المنتخب الألماني معسكره في كأس العالم بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك".

وأضاف: "سيبقى مدافع بوروسيا دورتموند، وصيف بطل ألمانيا، مع المنتخب في الولايات المتحدة في الوقت الحالي".

وتعرض شلوتربيك (26 عاما) الذي كان قد غاب عن الملاعب لفترة طويلة قبل 14 شهرا بسبب تمزق في الغضروف الهلالي، لالتواء في كاحله خلال التحام مع أماد ديالو في الدقيقة 13 من مباراة ألمانيا ضد كوت ديفوار.

ورغم أن مدافع بوروسيا دورتموند احتاج للعلاج على أرض الملعب عدة مرات، إلا أنه واصل اللعب حتى نهاية الشوط الأول ليتم استبداله في فترة الاستراحة، عندما كانت ألمانيا متأخرة بهدف دون رد ليحل مكانه أنطونيو روديغر بدلا منه.

وتعد إصابة شلوتربيك خسارة كبيرة للمنتخب الألماني، خاصة أنه كان أحد العناصر الأساسية في مركز قلب الدفاع بجانب جوناثان تاه، لاعب بايرن ميونخ، كما من المتوقع أن يغيب ايضا عن بوروسيا دورتموند خلال فترة الإعداد وعدد من مباريات الموسم الجديد.

ويختتم المنتخب الألماني مبارياته في دور المجموعات يوم الخميس المقبل، بلقاء الإكوادور بعد أن ضمن تأهله للأدوار الإقصائية لأول مرة منذ نسخة البرازيل 2014 التي توج فيها باللقب، إذ ودع بعدها نسختي 2018 و2022 من الدور الأول.