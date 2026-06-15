مونديال 2026.. اليابان تنتزع تعادلا ثمينا أمام هولندا

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

انتزع المنتخب الياباني تعادلا ثمينا في الوقت القاتل أمام نظيره الهولندي بهدفين لمثلهما، الأحد، على ملعب (دالاس ستاديوم) بالولايات المتحدة، في مستهل مشوارهما بكأس العالم لكرة القدم 2026 لحساب المجموعة السادسة.

بهذه النتيجة، حصد كل من هولندا واليابان نقطة واحدة، ليتقاسما صدارة المجموعة مؤقتاً برصيد نقطة لكل منهما، في انتظار ما ستسفر عنه المواجهة الأخرى التي تجمع تونس والسويد في وقت لاحق من مساء الاثنين.



اتسم الشوط الأول بالندية والتكافؤ، وكاد دونييل مالين أن يفتتح التسجيل مبكرا لهولندا في الدقيقة الثالثة عندما تخلص من أحد المدافعين وأطلق تسديدة قوية نحو المرمى، لكن الحارس الياباني زيون سوزوكي تصدى لها ببراعة.

وعانى الطرفان من ندرة الفرص الحقيقية في ظل حالة الحذر الدفاعي الذي غلب على أدائهما، لكن كيتو ناكامورا كان ينبغي أن يمنح اليابان التقدم مع صافرة نهاية الشوط، بعدما وجد مساحة خارج المنطقة مباشرة، قبل أن يسدد بجوار القائم الأيسر.

وفي الشوط الثاني، تحسن أداء منتخب هولندا ونجح في افتتاح التسجيل عند الدقيقة 51 عبر المدافع فيرجيل فان دايك، الذي ارتقى لكرة عرضية من ريان غرافينبيرخ وحولها برأسية رائعة داخل الشباك، مانحاً فريقه التقدم.

لكن الرد الياباني جاء سريعا، حيث تمكن كايتو ناكامورا من إدراك التعادل في الدقيقة 57 عندما تلقى تمريرة من زميله تيكفوسا كوبو، ليهيئ الكرة لنفسه قبل أن يسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لم يتمكن الحارس الهولندي من التصدي لها.

وأعاد كريسينسيو سامرفيل التقدم مجددا لمنتخب "الطواحين" في الدقيقة 64 بتسديدة قوية من خارج المنطقة سكنت شباك اليابان، بعد تمريرة حاسمة أخرى من ريان غرافينبيرخ.

ولم يستسلم منتخب اليابان، حيث واصل ضغطه الهجومي ومحاولاته المتكررة لإدراك التعادل، مع سيطرة واضحة في فترات من الشوط الثاني، حتى نجح في خطف هدف التعادل القاتل في الدقيقة 88 عبر دايتشي كامادا، الذي سجل برأسية رائعة أعادت المباراة إلى نقطة البداية.

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك النسخة الـ23 من كأس العالم لكرة القدم، في الفترة من 11 يونيو/ حزيران الجاري حتى 19 يوليو/ تموز المقبل، بمشاركة 48 منتخبا.