مونديال 2026.. النجم الجزائري رياض محرز يعلن اعتزاله اللعب دوليا

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

أعلن النجم الجزائري رياض محرز، الجمعة، إسدال الستار على مسيرته مع منتخب بلاده، بعدما قرر اعتزال اللعب دوليا عقب خروج المنتخب من الدور 32 لكأس العالم لكرة القدم 2026 بالخسارة أمام سويسرا 0-2.

وقال قائد "الخضر" في تصريحات مقتضبة عقب نهاية اللقاء: "ربما كانت هذه المباراة في المتناول، تلقينا هدفين بعد أخطاء، وفي هذا المستوى تدفع الثمن مباشرة".

وتابع: "دائما ما توجد إيجابيات، فقد تخطينا مرحلة المجموعات، وبلغنا الدور التالي، أظن أننا كنا نستحق الأفضل، لكننا في الحقيقة نقبل أهداف كثيرة كي نأمل في أي شيء إيجابي".

وحول ما إذا كان هذا هو الظهور الأخير له في كأس العالم، قال اللاعب البالغ من العمر 35 عاما: "هذا آخر ظهور لي مع المنتخب، هذه كانت آخر مباراة لي".

ويختتم قائد "الخضر" مسيرته التاريخية مع المنتخب بإرث دولي كبير، حيث خاض 119 مباراة مسجلا 40 هدفا ومقدما 46 تمريرة حاسمة على مدار 12 عاما، وكان قائدا للجيل الذهبي الذي توج بلقب كأس أمم إفريقيا 2019 في مصر.

كما شارك لاعب ليستر ومانشستر ستي السابق والأهلي السعودي الحالي في نسخة كأس العالم 2014 في البرازيل والتي حقق فيها "محاربو الصحراء" أفضل إنجازاتهم في تاريخ البطولة بالتأهل لثمن النهائي.