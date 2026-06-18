بفوزه الكبير بنتيجة 4-2 في مستهل مشوار المنتخبين بمنافسات المجموعة الثانية عشرة في كأس العالم 2026..

مونديال 2026.. المنتخب الإنجليزي يحقق انطلاقة قوية أمام كرواتيا بفوزه الكبير بنتيجة 4-2 في مستهل مشوار المنتخبين بمنافسات المجموعة الثانية عشرة في كأس العالم 2026..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

حقق المنتخب الإنجليزي انطلاقة قوية في مستهل مشواره بمنافسات كأس العالم لكرة القدم 2026، بتغلبه على نظيره الكرواتي 4-2، الأربعاء، على ملعب "دالاس ستاديوم" في الجولة الأولى للمجموعة الـ12 بالبطولة.

بهذه النتيجة، حصد منتخب "الأسود الثلاثة" 3 نقاط ثمينة أمام منتخب كرواتيا القوي، ليتصدر ترتيب المجموعة مؤقتا، انتظارا للقاء الآخر الذي يجمع غانا وبنما يوم الخميس.

افتتح هاري كين التقدم لإنجلترا في الدقيقة 12 من ركلة جزاء بعد إعادتها مرة أخرى جراء تقدم الحارس الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش عن خط المرمى وتصديه لها في المرة الأولى، وعادل مارتن باتورينا النتيجة للكروات في الدقيقة 36 بتسديدة قوية.

وأعاد كين التقدم للإنجليز مرة أخرى في الدقيقة 42 برأسية قوية مستغلا تمريرة عرضية من ركلة ركنية نفذها ديكلان رايس، وبدا أن إنجلترا ستنهي الشوط الأول بالتقدم 2-1، لكن بيتر موسى أدرك هدف التعادل للمنتخب الكرواتي في الدقيقة 5+45.

وفي الشوط الثاني، تمكن جود بيلينغهام من منح إنجلترا التقدم للمرة الثالثة في الدقيقة 47، عندما انطلق خلف تمريرة طولية من إليوت أندرسون في الجهة اليمنى قبل أن يسدد كرة ارتدت من القائم الأيسر إلى الشباك.

وكادت إنجلترا أن توسع الفارق مع توالي الفرص الخطيرة، لكن الحارس الكرواتي ليفاكوفيتش تألق في الذود عن مرماه ببسالة أمام محاولات نيكو أوريلي و أنتوني غوردون و إزري كونسا وهاري كين.

ورغم ضغط المنتخب الكرواتي المتأخر، سجلت إنجلترا الهدف الرابع قبل خمس دقائق من النهاية بعدما صنع البديلان بوكايو ساكا وماركوس راشفورد هجمة منظمة، قبل أن يتوغل الأخير ويسدد الكرة بهدوء في الزاوية اليمنى.

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك النسخة الـ23 من كأس العالم لكرة القدم، في الفترة من 11 يونيو/ حزيران الجاري حتى 19 يوليو/ تموز المقبل، بمشاركة 48 منتخبا.