بفوزه على نظيره النمساوي 3-0 ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة

مونديال 2026.. المنتخب الإسباني يعبر لثمن النهائي بسهولة بفوزه على نظيره النمساوي 3-0 ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

حجز المنتخب الإسباني لكرة القدم مقعده في ثمن نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026، بعدما تغلب على نظيره النمساوي 3-0، الخميس، على ملعب "لوس أنجلوس ستاديوم" ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة.

بهذا الفوز، ضرب منتخب "لا روخا" موعدا في الدور القادم، الاثنين المقبل، على ملعب "دالاس ستاديوم" مع الفائز من لقاء كرواتيا والبرتغال الذي يقام لاحقا.

وواصلت كتيبة المدرب لويس دي لافوينتي، كتابة التاريخ خلال مشاركاتها الـ17 في المونديال بعد أن خرجت بشباك نظيفة للمباراة الرابعة تواليا لأول مرة، بالتساوي مع المنتخب المكسيكي.

دخل المنتخب الإسباني المباراة بقوة ونجح منذ البداية في فرض سيطرته على مجريات اللعب وسجل مارك كوكوريلا هدفا في الدقيقة 29 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد متابعة لكرة ارتدت من الحارس، لكن الحكم ألغاه لوجود خطأ على باو كوبارسي.

وأنقذ الحارس النمساوي ألكسندر شلاغر مرماه من هدف مؤكد في الدقيقة 33 بعد أن تصدى لتسديدة قوية من ميكيل أويارزابال من داخل منطقة الجزاء قبل أن يعود المهاجم الإسباني بعد 3 دقائق لافتتاح التسجيل بعدما حول عرضية كوكوريلا في الشباك.

وكاد أليكس بينا، أن يضيف الهدف الثاني للماتادور الإسباني في الدقيقة 2+45 بعدما اصطدمت تسديدته من ركلة حرة مباشرة بالعارضة، لترتد إلى لامين يامال الذي سدد في المرمى لكن شلاغر تصدى للكرة ببراعة.

وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب الإسباني تفوقه ليضاعف بيدرو بورو، مدافع توتنهام الإنجليزي، النتيجة بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 66 برأسية قوية، مستفيدا من تمريرة عرضية نموذجية من أليكس بينا.

وحسم ميكيل أويارزابال نتيجة الفوز بتسجيل الهدف الثالث لإسبانيا والشخصي الثاني له في الدقيقة 90، بعد هجمة رائعة قادها كوكوريلا ومررها أرضية داخل منطقة الجزاء ليسددها أويارزابال إلى داخل الشباك.

ورفع مهاجم ريال سوسيداد رصيده إلى 4 أهداف في البطولة ليتساوى في المركز الثالث للائحة الهدافين مع البرازيلي فينيسيوس جونيور والسنغالي إسماعيلا سار، والفرنسي عثمان ديمبيلي.

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك النسخة الثالثة والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، خلال الفترة من 11 يونيو/ حزيران إلى 19 يوليو/ تموز، بمشاركة 48 منتخبًا.