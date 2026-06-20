بالفوز بهدفين دون رد في الجولة الثانية من منافسات كأس العالم 2026 بالمجموعة الرابعة

مونديال 2026.. المنتخب الأمريكي يتخطى نظيره الأسترالي ويتأهل للدور الثاني بالفوز بهدفين دون رد في الجولة الثانية من منافسات كأس العالم 2026 بالمجموعة الرابعة

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول



حسم المنتخب الأمريكي لكرة القدم تأهله إلى الدور الثاني من نهائيات كأس العالم 2026، بتغلبه على نظيره الأسترالي بهدفين دون رد، الجمعة، على ملعب "سياتل ستاديوم"، في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة.

الانتصار هو الثاني تواليا للمنتخب الأمريكي، المضيف، بعد فوزه على باراغواي 4-1 في الجولة الأولى، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الأول، بفارق 3 نقاط أمام أستراليا الوصيف مؤقتا انتظارا للقاء الآخر بالمجموعة الذي يجمع تركيا وباراغواي السبت.

بهذه النتيجة، أصبح المنتخب الأمريكي ثاني فريق يضمن تواجده رسميا في دور الـ32 من البطولة بعد منتخب المكسيك عن المجموعة الأولى، بعد فوزه فجر نفس اليوم على كوريا الجنوبية بهدف دون رد.

وفرض أصحاب الأرض سيطرتهم على مجريات اللقاء منذ البداية وكثفوا من ضغطهم الهجومي ونجحوا في ترجمة تفوقهم بالتقدم بهدف مبكر في الدقيقة 11 عن طريق النيران الصديقة.

وجاء الهدف بعدما انطلق فولارين بالوغون، نجم فريق موناكو، من الجهة اليسرى في هجمة منظمة قبل أن يتوغل داخل منطقة الجزاء ويمرر كرة عرضية زاحفة داخل منطقة الست ياردات، ليحولها المدافع الأسترالي كاميرون بيرجيس بالخطأ في مرماه.

وعزز أليكس فريمان تقدم المنتخب الأمريكي بهدف ثان في الدقيقة 43 برأسية بعد كرة ارتدت من الدفاع الأسترالي من تسديدة سيرجينو ديست القوية من خارج منطقة الجزاء.

وألغى الحكم الألماني فيليكس زفاير الهدف في البداية غير أن تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) أثبتت صحة الهدف ليعود الحكم لاحتسابه، لينهي المنتخب الأمريكي الشوط الأول بالتقدم بنتيجة 2-0.

وفي الشوط الثاني، حاول المنتخب الأسترالي العودة في نتيجة اللقاء من خلال شن عدد من المحاولات الهجومية لكنها لم ترق لتهديد مرمى الحارس الأمريكي مات فريز.

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك النسخة الـ23 من كأس العالم لكرة القدم، في الفترة من 11 يونيو/ حزيران الجاري حتى 19 يوليو/ تموز المقبل، بمشاركة 48 منتخبا.